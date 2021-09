Premio Internazionale di Ecologia Verde Ambiente, domenica 26 a Sorrento.

Domenica 26, presso la Villa Fiorentino di Sorrento, si svolgerà la IX edizione del Premio

Internazionale di Ecologia Verde Ambiente che da quest’anno sarà dedicato a Giorgio Nebbia,

pioniere del movimento ambientalista italiano, scomparso nel 2019.

Si tratta di un evento che per anni ha segnato la storia di VAS e ha contribuito a dare un grande riconoscimento a chi si è battuto nel nostro Paese e all’estero per difendere l’ambiente, per la solidarietà e la pace tra i popoli, per denunciare le mafie ed esercitare nelle varie istituzioni una pratica volta a garantire giustizia e controllo democratico del territorio aggredito dal malaffare.

Negli anni scorsi il premio è andato a personalità come l’ex Procuratore Antimafia Franco

Roberti, il magistrato del CSM Antonino Di Matteo, il Presidente della Casa della Carità di

Milano Don Virginio Colmegna, il giornalista e conduttore di “Presa Diretta” Riccardo Iacona,

l’ex Sindaco di Riace Mimmo Lucano e infine l’ideatore della fortunata trasmissione “Atlantide,

Storie di Uomini e di Mondi” di Andrea Purgatori.

Quest’anno i premiati sono :

Sigfrido Ranucci, Giornalista Rai – Franco Di Pietro – Ad “Biova Project” Catia Bastioli, Ad Novamont – Domenico Vivino, Presidente Coop. Nido di Seta Mariasole Bianco, Biologa marina – Alexandra Geese, Deputata Verde Europea Paolo Vineis, Epidemiologo – Roberta Bigiarelli – Attrice e autrice Luigi Ottani, Giornalista fotografo – Domenico Gallo, Magistrato

Barbara Suzzi, Presidente Comitato Fibromialgici Uniti – Luciano Santoianni – Avvocato

Maria De Biase, Docente Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia. Maria Gemma Bendori, Presidente Associazione Autonoma per la Biennale Arte Fabbrile Giuseppe Pelle – Coordinatore circolo Vas Locri – Luigi Di Prisco – Presidente Consiglio Comunale di Sorrento

Tuttocalor di Ruggiero Srl – Impresa ecosostenibile

Ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione per averci dato anche quest’anno la possibilità di

svolgere questa importante iniziativa nella splendida città di Sorrento.