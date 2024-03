Progetto Aule Natura, presentazione giovedì 21 a San Nicola la Strada con WWF e Procter & Gamble

Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 11.00, nel giardino dell’Istituto Comprensivo Statale De Filippo “Direzione Didattica 2” in via Ungaretti 2, a San Nicola la Strada sarà inaugurata una nuova Aula Natura, nata grazie al WWF con il supporto di Procter & Gamble, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale l’azienda intende realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese.

Il progetto Aule Natura, che trasforma il tradizionale giardino naturale, in una vera e propria aula, è stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, e dal 2021 è sostenuto da P&G, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, almeno 60 Aule Natura in tutta Italia.

Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Spalice interverranno a presentare il progetto Giulia D’Agata, Ufficio Educazione e Formazione WWF Italia, Raffaele Lauria Delegato WWF Campania, e i rappresentanti del WWF Caserta.

Saranno inoltre presente i Dirigenti Scolastici di San Nicola la S. e Caserta, lo staff del Dirigente, il Direttore dell’Oasi WWF Bosco San Silvestro Francesco V. Paolella

All’inaugurazione sono stati inviati il Prefetto Giuseppe Castaldo, il Vescovo Monsignore Pietro Lagnese, il Presidente ANCI Campania Carlo Marino, il Sindaco del Comune di San Nicola La Strada Vito Marotta, l’Assessore all’Istruzione Maria Natale, il Presidente del Consiglio Comunale Raffaele Della Peruta, il Presidente Provinciale ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità della Scuola) Adele Vairo, il Comandante Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Caserta Ten. Col. Marilena Scuderi, Il Comandante della Polizia locale Alberto Negro, i Parroci di San Nicola.

Saranno presenti gli Alunni della Scuola IC De Filippo, i genitori le Associazioni di San Nicola la Strada e la Protezione Civile.