Puliamo il Mondo, martedì 25 alla Salita del Petraio con Comune, Legaambiente e Asia.

Il Comune di Napoli aderisce a “Puliamo il mondo” (www.puliamoilmondo.it), edizione italiana di Clean up the World che si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali.

Gli obiettivi di Puliamo il Mondo sono:

a. Avere città più pulite e vivibili

b. Riappropriarsi del territorio

c. Sviluppare un cambiamento degli atteggiamenti dell’uomo verso l’ambiente

A Napoli l’iniziativa si terrà martedì 25 ottobre 2022, alle ore 11.00 in partenza da via Annibale Caccavello e verso le scale del Petraio per la pulizia delle rampe, che sarà a cura di Legambiente Campania, con la partecipazione dell’Istituto Scolastico Boccioni Palizzi e la collaborazione di ASIA Napoli spa, per il prelievo e lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel corso della manifestazione.