Pulispiagge e Pulifondali, nuovo aappuntamento il 5 giugno con Fipsas

Il 5 giugno prossimo ritornano “Pulispiagge” e “Pulifondali” in Campania. Dopo il successo nella ripulitura di fondali e arenili nell’Isola di Ischia nella passata stagione, la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) tornerà in Campania con i suoi tecnici e tesserati per prendersi cura di alcuni tratti di mare tra Napoli, Salerno, Ischia, Sant’Angelo di Serrara Fontana, Amalfi e Conca dei Marini. Proprio in quest’ultima località sono state individuate delle reti fantasma che verranno salpate grazie anche alla collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che da sempre, insieme a Suzuki, ha dato sostanza all’iniziativa.

“L’obiettivo principale di Pulifondali e Pulispiagge – spiega il Prof. Ugo Claudio Matteoli, Presidente della FIPSAS – è quello di tutelare l’ambiente e al tempo stesso permettere a tutti di fare una significativa riflessione sull’importanza di preservare l’habitat naturale. L’anno scorso, in tutta Italia, sono stati recuperati 175 quintali di rifiuti e stavolta nelle 40 località coinvolte proveremo a raddoppiare i numeri”.

Ben sei le località campane ad aderire al progetto della FIPSAS, una sensibilità crescente capace di coinvolgere tutti i comuni, che si occuperanno del corretto smaltimento dei rifiuti, una volta portati a secco.

www.fipsas.it