Pulizia spiaggie e fondali del mare a Forio d’Ischia domenica 6 a cura di Branchie Pulite.

Si svolgerà domenica 6 giugno 2021, a partire dalle ore 9:00 fino alle 19:30 presso la banchina attività culturali di Forio d’Ischia (Na) la manifestazione CACCIA ALL’INTRUSO – R-ISCHIAMO MENO SE RICICLIAMO DI PIÙ’ organizzato dall’associazione “Branchie Pulite 2020” con la partecipazione della campionessa record Mondiale di Apnea in assetto variabile Mariafelicia Carraturo Madrina dell’evento.

L’evento mira alla tutela del mare, della flora e della fauna marina e del territorio in generale, e sarà incentrato in pulizia dei fondali, delle spiagge e delle battigie e sulla sensibilizzazione ambientale.

L’evento si svolgerà sulla banchina delle attività culturali all’interno dell’area portuale con l’allestimento di un palco e la presenza di uno speaker che spiegherà ai presenti le attività che si svolgeranno.

Nell’area saranno allestiti due gazebo, dove saranno presenti i volontari dell’Associazione BRANCHIE PULITE 2020 che accoglieranno i partecipanti e gestiranno le attività di sensibilizzazione sui temi direttamente collegati all’ambiente.

Si svolgeranno le operazioni a mare, sulla spiaggia, sulla battigia e sulla scogliera, oltre alla categorizzazione e differenziazione dei rifiuti.

Dal porto partiranno i sub per la raccolta dei rifiuti, circa 30 subacquei, coordinati dagli istruttori “I Soci sub”, che si occuperanno della pulizia dei fondali nell’area del porto, del molo borbonico e nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di San Francesco di Paola e da lì faranno rientro, depositando quanto raccolto nell’area dedicata alla diversificazione e categorizzazione.

Contemporaneamente alle attività di pulizia subacquea altre squadre di volontari saranno impegnate nella pulizia di spiaggia, scogliera e la battigia, e depositano i rifiuti

raccolti nell’area dedicata alla categorizzazione.

La manifestazione “CACCIA ALL’INTRUSO – R-ISCHIAMO MENO SE RICICLIAMO DI PIÙ’” organizzata dall’associazione “BRANCHIE PULITE 2020” e promossa da “GREEN ALF EUROPE SRL” vanta il patrocinio del Comune di Forio d’Ischia, Capitaneria di porto di Forio d’Ischia e Il Raggio Verde Marina di Forio con la collaborazione di Diving Agency di Forio e Supereco srl.

Saranno presenti il Sindaco del Comune di Forio e, come invitati speciali, i Consiglieri del Comune di Napoli dott. Domenico Palmieri e Dott. Salvatore Guangi, e l’Assessore

all’Ambiente del Comune di Bacoli dott. Mariano Scotto di Vetta.

Hanno aderito all’evento le seguenti associazioni/onlus: I Soci Sub, Marevivo, WWF Napoli, WWF Young, Ma.dre, N’Seayet, associazione Genitori Autismo, Centro Sub Pozzuoli. Ci sarà la partecipazione della stilista partenopea Chiara De Concilio, subacquea e amante del mare, che ha realizzato per l’occasione una divisa ecosostenibile e l’ASD Be Different Dance Academy con una performance sul tema ambiente.

La comunicazione, la grafica, ed il supporto strategico sono stati forniti a titolo gratuito dall’agenzia di comunicazione Green Marketing.

“Le attività che si svolgeranno sull’Isola vogliono lanciare un messaggio di sensibilizzazione all’azione, poiché il rischio che si corre se non si modifica il proprio stile di vita è davvero troppo alto per tutti”, dice Osvaldo Davide, presidente dell’associazione Branchie Pulite 2020”. “Da sola la ricerca e la raccolta dei rifiuti non bastano a risolvere il problema, il cambiamento deve avvenire a monte ed essere quanto più esteso possibile. Solo così tutti insieme possiamo contribuire a ridurre i rischi dell’impatto ambientale

Da questo nasce il motto: r-ISCHIAmo meno se ricicliamo di più”, conclude il presidente dell’Associazione.

Ischia, isola dichiarata Covid Free, rappresenta l’immagine della bellezza dell’Italia, conosciuta in tutto il mondo, meta da sempre di turisti provenienti da tutte le latitudini, può fare la differenza, può essere la divulgatrice di un messaggio di tutela dell’ambiente e di sostenibilità: Riciclare di più per rischiare di meno. E tutto inizia dal mare.

L’associazione “BRANCHIE PULITE 2020” ha come obiettivo primario quello di ripulire i fondali dai rifiuti che, con una corretta differenziazione e un corretto smaltimento, non avrebbero inquinato i mari. Mira a sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e al riciclo dei rifiuti che, in un’ottica di circolarità, possono avere una seconda opportunità di vita generando allo stesso tempo nuove opportunità produttive ed economiche.

Attraverso un networking con associazioni e artisti/artigiani, il progetto si propone di dare nuova vita agli scarti finiti in mare: col recupero dei rifiuti, si salva l’ecosistema e si stimola.

Programma Manifestazione:

Ore 9:00 – 10:30 – accoglienza e registrazione dei volontari

Ore 10:30 – arrivo a Forio del traghetto organizzato dall’Associazione con tutti i volontari e partecipanti che verranno indirizzati nei diversi punti di accoglienza

Ore 11:00 – Apertura evento. Discorso di benvenuto da parte del sindaco di Ischia. Discorso di apertura evento da parte degli organizzatori e ringraziamento a tutti i partecipanti con una breve relazione sullo svolgimento delle attività.

Ore 11:30 – 14:30. Briefing ai subacquei e dei volontari a terra a cui tutti potranno assistere. Pulizia dei fondali con squadre di subacquei volontari (20/30) – squadre di subacquei coordinati dagli istruttori “I soci Sub” e organizzati appositamente per l’evento, saranno impegnati con apposita attrezzatura nella raccolta sui fondali dei rifiuti più o

meno ingombranti che verranno portati in superficie. Le immersioni per pulizia dei fondali:

a) nello specchio d’acqua antistante la Spiaggia di San Francesco di Paola è prevista la presenza del “semi-sommergibile NEMO” con a bordo circa 9 persone

b) nel porto di Forio d’Ischia nello specchio d’acqua adiacente al Molo Sottofrutto

c) nello specchio d’acqua del molo borbonico discesa dalla banchina all’interno dell’area portuale, appoggio di natanti per tutte le location delle immersioni.

La durata di tali immersioni sarà di circa un’ora; in contemporanea pulizia della battigia e della scogliera – volontari presenti sul luogo e associazioni di volontari preparati saranno coinvolti per la pulizia della battigia e della scogliera e della spiaggia, in contemporanea alle immersioni

– potranno partecipare tutte le persone che lo desiderano, richiedendolo all’associazione organizzatrice e registrandosi presso il gazebo dedicato

– tutti i rifiuti raccolti sia dai subacquei che dai volontari a terra saranno quindi destinati alla fase della categorizzazione

∙ differenziazione / categorizzazione

– volontari e associazioni esperti nella differenziazione, svolgeranno la categorizzazione dei rifiuti raccolti sotto la guida di un esperto della GREEN ALF EUROPE SRL sull’Arenile Monticchio

tutte queste attività verranno svolte a vista dando così al pubblico dimostrazione di quanto può essere fatto in piccolo nelle nostre case, attività, aziende per evitare l’accumulo in mare di rifiuti più o meno ingombranti, rendendo l’ambiente nocivo e impraticabile non solo per flora e fauna ma anche per noi stessi.

Ore 14:30 – 16:30 – Lunch break

Ore 16:30 – 19:00 – Attività varie di sensibilizzazione sul tema mare, tutela ambientale e riciclo – previsti momenti di interazione con relatori che interverranno parlando di rifiuti, raccolta differenziata, riciclo, sostenibilità e circolarità

– presentazione del libro “Il Risveglio di Parthenope” di Mariafelicia Carraturo il cui ricavato è devoluto in beneficenza

– diffusione di messaggi a tema da parte delle associazioni presenti

– performance di danza e musica. Tutto sarà scandito e animato dal giovane Giovanni la Rocca, speaker che spiegherà tutte le attività che si svolgeranno durante la giornata.

Ore 19:30 – inizio preparazione rientro con traghetto

Si ricorda che l’Isola di Ischia è stata dichiarata Isola Covid Free e comunque, in relazione all’emergenza Covid, la manifestazione seguirà tutte le norme previste dalla legge in tema anti-Covid.