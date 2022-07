Punta Campanella, educazione ambientale in spiaggia: ecco l’infopoint a Puolo.

Un Info Point direttamente in spiaggia, ricco di attività e informazioni sulla tutela del mare e dell’ambiente, rivolto soprattutto ai bambini. Parte lunedì 25 luglio l’azione di Educazione Ambientale dell’Area Marina Protetta sulla spiaggia libera del “Fico” a Puolo.

Giochi interattivi con i più piccoli, informazioni sui progetti del Parco per la salvaguardia di specie importanti, come i delfini con il progetto europeo LifeDelfi o come le tartarughe di cui l’AMP Punta Campanella si occupa da anni. Ad animare le attività anche i giovani volontari stranieri del Project Mare, per uno scambio tra culture diverse e un’apertura verso altre tradizioni.

L’esperienza dell’info point a Puolo si ripete per il secondo anno consecutivo, fortemente voluta dal Presidente del Parco Marino, Lucio Cacace. ” Ho sempre auspicato, fin dall’inizio del mio mandato, una apertura, una vicinanza dell’Area Marina Protetta ai cittadini del territorio- spiega il Presidente Cacace-. Lo scorso anno abbiamo inaugurato le attività di Educazione Ambientale direttamente in spiaggia e le riproporremo anche quest’anno. Inoltre, abbiamo mantenuto la promessa fatta ad inizio estate: la spiaggia del Fico è rimasta libera e ce ne stiamo occupando noi, mantenendola pulita e molto attiva sui temi ambientali. Per questo ringrazio anche il Sindaco di Massa, Lorenzo Balducelli e l’Assessore al Demanio, Sergio Fiorentino. Sarà un’estate ricca di azioni dedicate all’ambiente e al mare- prosegue il Presidente Cacace- In futuro non escludiamo di prenderci cura anche più direttamente di altre spiagge libere, andando oltre le consuete azioni di pulizia che effettuiamo periodicamente. Inoltre, a breve, importanti novità sulla nostra imbarcazione: daremo a tutti i cittadini dei comuni del Parco la possibilità di usufruirne per ammirare da vicino le nostre meraviglie”.