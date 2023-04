Quartiere Pulito, conclusa la prima fase. Dal 19 aprile il nuovo calendario degli interventi.

Con gli interventi eseguiti al Vomero, in via D. Cimarosa e via L. Giordano, e a Fuorigrotta, Via Gianbattista Marino e aree limitrofe, è stata ultimata la prima fase dell’iniziativa “Quartiere Pulito 2023”.

Nell’arco del mese oltre 60 strade delle dieci Municipalità sono state interessate ad interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti.

L’intervento è stato coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità. Dal prossimo 19 aprile sarà in vigore il nuovo calendario degli interventi da realizzare nelle dieci Municipalità cittadine.