Quartiere Pulito – interventi nelle Municipalità 5 e 10.

Lunedì 22 maggio sono stati effettuati diserbo, spazzamento meccanizzato, pulizia caditoie e lavaggio nelle strade di:

via Pietro Castellino lato dx (Municipalità 5 ) e

Viale Campi Flegrei lato sx (Municipalità 10).

L’intervento è coordinato dall’assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Per questa settimana, le attività di pulizia si svolgeranno:



Martedì 23 maggio

Municipalità 1: Via Santa Lucia;

Municipalità 9: Via Montagna Spaccata (da Via Pallucci a Via Domenico Padula lato sx)

Mercoledì 24 maggio

Municipalità 2: Via Amerigo Vespucci;

Municipalità 3: Via Arenaccia

Giovedì 25 maggio

Municipalità 6: Strada comunale Ottaviano;

Municipalità 7: Via Lazio.

Ai cittadini è richiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00