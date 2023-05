Raccolta rifiuti spiaggia e fondali sabato 6.

Appuntamento sabato 6 maggio, raccolta plastica nel Golfo di Napoli

Raccolta dei rifiuti sui fondali del golfo di Napoli.

L’obiettivo della giornata sarà quello di sensibilizzare la comunità sulla quantità di rifiuti pericolosi ed ingombranti presenti nelle acque del nostro mare, grazie all’attività dei sommozzatori e dei volontari.

L’iniziativa è estesa a tutti e prevede una pulizia della spiaggia del lungomare.

La data sarà come annunciato il 6 maggio e il programma della giornata prevede:

10.30: Incontro degli associati presso il punto di raccolta presso la Rotonda Diaz

11:00: Inizio della raccolta dei rifiuti presso la spiaggia, nel frattempo i nostri sub saranno impegnati nei pressi del Castel dell’Ovo sui fondali

13.00: Rientro in porto dei sub e di tutti gli associati per lo scarico dei rifiuti

13.30: Raduno degli associati di 081 e presentazione dei risultati raggiunti dal Team 081

13.45: Intervento di Sea Point, partner dell’evento

15.00: Raccolta dei rifiuti da parte di ASIA per lo smaltimento