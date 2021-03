Rifiuti pericolosi, operazione della Polizia Metropolitana a Caivano.

Un grosso quantitativo di rifiuti speciali pericolosi è stato sequestrato sta mattina dalla Polizia Metropolitana a Caivano (Napoli) in una operazione- della Cabina di Regia per il contrasto ai roghi della “Terra dei Fuochi” con il supporto dell’ Esercito.

E’ stata ispezionata un’azienda di Caivano con un’autorizzazione per la messa in riserva ai fini del recupero di rifiuti non pericolosi di ferro e acciaio.

Ma gli agenti della Polizia Metropolitana e di militari hanno trovato invece: circa 18 mila metri cubi di rifiuti misti di vario genere, pericolosi, accatastati in cumuli alti fino a 8 metri in violazione delle norme ambientale.

I rifiuti speciali pericolosi erano depositati su un’area di circa 10mila metri quadrati, senza alcuna pavimentazione, con oli, percolato ed altre sostanze inquinanti che penetrano nel terreno, batterie esauste, pneumatici fuori uso, bombole di gas non bonificate, motori e altro materiale inquinante. Il titolare della ditta è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e inquinamento. L’ ‘area è stata sequestrata.

Sono stati elevati anche verbali di contestazione per violazioni amministrative.

Mentre erano in corso i controlli, un camion che trasportava rifiuti destinati all’ impianto ha invertito il senso di marcia tentando la fuga. Inseguito dagli agenti, è stato accertato che trasportava illecitamente rifiuti che non potevano essere conferiti nella struttura. (ANSA).