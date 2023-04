Riparte Quartiere Pulito, le zone interessate.

Riparte Quartiere Pulito. Riparte il 19 aprile “QUARTIERE PULITO 2023”, iniziativa che interessa altre 60 strade circa delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche della ripulitura delle caditoie.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Per questa settimana, le attività di pulizia si svolgeranno: Mercoledì 19 aprile: – Municipalità 1: via Torquato Tasso (lato inferiore); – Municipalità 9: via dell’Epomeo Giovedì 20 aprile: – Municipalità 2: via Tarsia, Salita Tarsia, via Montesanto; – Municipalità 7: Corso Secondigliano (lato dx) Venerdì 21 aprile: – Municipalità 3: via dei Cristallini, Piazza Miracoli, via Vergini; – Municipalità 6: via delle Repubbliche Marinare Ai cittadini è richiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00.