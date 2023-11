Riprende Quartiere Pulito, gli interventi di questa settimana

Riprende “Quartiere Pulito 2023”, che interessa 62 strade e 2 piazze delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche di ripulitura delle caditoie.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Le attività di pulizia si svolgeranno:



Lunedì 6 novembre:

– Municipalità 5: Via R. Tarantino – Via Giotto;

– Municipalità 9: Via Giustiniano (lato destro).

Martedì 7 novembre:

– Municipalità 1: Via Andrea D’Isernia;

– Municipalità 10: Via David Winspeare – Via Cariteo.

Mercoledì 8 novembre:

– Municipalità 2: Via P. Colletta – Via Forcella;

– Municipalità 8: Via Santa Maria a Cubito.

Giovedì 9 novembre:

– Municipalità 3: Via Pier delle Vigne – Via Tanucci;

– Municipalità 6: Trav. II Mastellone – Via Mastellone (da Via Henry Matisse a Cupa Cimitero).

Venerdì 10 novembre:

– Municipalità 4: Via Torino – Via Bologna;

– Municipalità 7: Corso Secondigliano (da Via Monte San Michele a Via Miano).