Ripulita la spiaggia di Crapolla L’Amp Punta Campanella, il comune di Massa Lubrense, l’ Associazione Torca Crapolla e Penisola Verde hanno rimosso i rifiuti dal meraviglioso fiordo

Sono stati rimossi i rifiuti spiaggiati nello splendido fiordo di Crapolla a Massa Lubrense.

Le mareggiate invernali avevano portato sulla piccola spiaggetta una grande quantità di materiale.

Crapolla è un gioiello naturalistico in un’insenatura a picco sul mare nel versante della costiera amalfitana. Zona B dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, è raggiungibile soltanto via terra dopo un sentiero che parte da Torca, frazione alta di Massa Lubrense.

La bonifica è stata effettuata, oltre che dai volontari locali, grazie al prezioso contributo di uomini e mezzi di Terra delle Sirene, oggi confluiti in Penisola Verde. Un’operazione resa possibile grazie all’accordo tra Amp Punta Campanella, comune di Massa e Penisola Verde promosso dall’assessore all’Ambiente Sonia Bernardo.

” Un grazie agli amici dell’associazione Torca Crapolla, sempre attenti e disponibili in azioni concrete per la tutela del nostro territorio, al Comune di Massa e a Penisola Verde- afferma il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace- In inverno non è stato possibile garantire una pulizia periodica perché eravamo privi del nostro gommone, ma ora provvederemo a ripulire il fiordo regolarmente con la fondamentale collaborazione delle associazioni locali e delle istituzioni”