Ristorante Al 53 di Piazza Dante aderisce a #plasticazero di Greenpeace

Il “Ristorante Al 53” é la sesta attività di ristorazione che aderisce all’iniziativa #PLASTICAZERO, promossa dai volontari del Gruppo Locale di Napoli di Greenpeace Italia.

L’obiettivo é creare una rete di ristoranti, bar e pub che si impegnano a eliminare i prodotti usa e getta per ridurre l’inquinamento da plastica nei nostri mari.

Per annunciare l’entrata del “Ristorante Al 53” nel network #PLASTICAZERO i volontari del Gruppo Locale di Napoli hanno organizzato una cena-evento giovedi 21 settembre alle ore 21:00 in piazza Dante 53, a Napoli (sede del ristorante). Nell’occasione il “Ristorante Al 53” aderirà ufficialmente alla rete #PLASTICAZERO, rendendo pubblico il proprio impegno a non utilizzare prodotti in plastica usa e getta. In questo modo diventerà la sesta attività di ristorazione a far parte della rete dei ristoratori virtuosi, dopo Caffettiamo a Bagnoli e al Vomero; NAM43 in via Costantinopoli; MENHIR a Pozzuoli; ‘O wok in via Duomo e Vernissage in via Bellini.

Per diventare un locale #PLASTICAZERO occorre aderire ai nove punti del Manifesto ed eliminare i prodotti di plastica usa e getta più diffusi: dai bicchieri di plastica alle cannucce, dai piatti alle bottiglie. I locali che entrano nella rete rendono pubblica la loro adesione esponendo il logo dell’iniziativa. Inoltre, si impegnano a promuovere delle attività per sensibilizzare i propri clienti e fornitori sull’inquinamento da plastica, anche attraverso iniziative come la cena-evento organizzata dal “Ristorante Al 53”. Per l’occasione il ristorante proporrà un menù fisso vegetariano a 20€. Per prenotare é possibile contattare il numero 340.7920205.

Per maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa #PLASTICAZERO contattare il Gruppo Locale di Napoli: gl.napoli@greenpeace.it