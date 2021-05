Snam4Mobility, nuova stazione di rifornimento di gas naturale a Pomigliano d’Arco.

A Pomigliano d’Arco (Napoli) è stata inaugurata una nuova stazione di rifornimento di gas naturale per auto realizzata da Snam4Mobility in partnership con EnerGas, azienda leader nel settore della distribuzione e vendita di carburanti alternativi.

L’impianto, situato in via Vesuviana, rafforza l’offerta di CNG (gas naturale compresso) in Campania, dove al momento sono operativi 117 punti di rifornimento di gas naturale e biometano. Il CNG è un carburante alternativo per la mobilità sostenibile.

Il distributore, gestito da EnerGas, rientra nel piano di espansione delle infrastrutture di rifornimento di gas naturale e biometano promosso da Snam4Mobility. L’accordo con EnerGas prevede in tutto otto nuove aperture nei prossimi mesi tra Centro e Sud Italia: le altre stazioni verranno inaugurate in Lazio, Campania e Calabria.

Le nuove aperture testimoniano l’impegno di Snam4Mobility, società controllata al 100% da Snam, a fornire servizi integrati per una mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, Snam4Mobility realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (CNG e Bio-CNG) per automobili e liquefatto (LNG e Bio-LNG) per i trasporti pesanti in tutta Italia. Nel piano strategico 2020-2024 di Snam è prevista la realizzazione di 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano e delle prime stazioni di rifornimento di idrogeno.