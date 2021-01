Terra dei fuochi: Cantalamessa (Lega), governo batta un colpo .

“Il governo batta un colpo sulla Terra dei fuochi. Ben vengano le 101 telecamere di videosorveglianza a Giugliano e Caivano promesse dal ministero dell’Ambiente, strumenti preziosi sui quali non a caso l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, investì molto garantendo maggiore sicurezza nel territorio. Ora attendiamo i fatti. In attesa che queste telecamere arrivino davvero – e soprattutto che vengano messe in funzione – il governo Conte risponda almeno ad una delle mie numerose interrogazioni parlamentari sullo scandalo della Terra dei fuochi con cui sollecito da mesi la necessità urgente di contromisure operative per tutelare la salute della popolazione, ormai esasperata, e l’ambiente”.

Cosi il deputato campano Gianluca Cantalamessa, capogruppo Lega in commissione Antimafia.