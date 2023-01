Terra dei fuochi, riduzione roghi dell’80% rispetto alla media degli ultimi anni.

Le notizie diffuse dal Viminale sul contrasto al fenomeno dei roghi nella cd. Terra dei Fuochi sono incoraggianti: -80% rispetto alla media degli ultimi anni, si è passati in circa 10 anni da quasi 4mila fenomeni l’anno ai 1049 del 2022. Un risultato raggiunto grazie all’impegno delle forze dell’ordine, delle polizie locali, dell’Esercito, cui va la nostra gratitudine, che hanno lavorato con convinzione e dedizione giorno dopo giorno a contrasto di una pratica che ferisce tutta la Campania e l’intero paese. Dobbiamo continuare a lavorare al contrasto di questa piaga, a tutti i livelli istituzionali, affiancando alle attività di repressione ulteriori iniziative, a partire dal potenziamento dell’impiantistica per la gestione del ciclo dei rifiuti. E’ prioritario porre fine a questi fenomeni illegali, ma anche che si innesti in regione un ciclo dei rifiuti che sia realmente virtuoso”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.