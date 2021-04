Terra dei fuochi, rifiuti bruciati nei campi rom di Giugliano e Scampia, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete torna a parlarci dei campi rom di Scampia e Giugliano in Campania (Napoli), nei pressi dei quali si trovano montagne di rifiuti cui viene spesso dato fuoco, in alcuni casi proprio con la complicità degli abitanti delle baraccopoli, con notevoli rischi per la salute di

tutti.

TERRA dei FUOCHI: di chi è la colpa?

Nei pressi del CAMPO ROM di Giugliano nessuno ha mai rimosso i rifiuti ammassati ormai da decenni! I GENTLEMAN che abitano la baraccopoli poi li smaltiscono incendiadoli.



Ora mi chiedo: la colpa è di chi li brucia o di tutti i SINDACI (e commissari prefettizi) che hanno “coltivato” una minaccia del genere sotto al naso senza rimuoverla?



Una cosa è certa: a farne le spese sono uomini, donne e bambini incolpevoli, costretti a convivere con questo disastro!

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/campi-rom-e-rifiuti-incendiati-una-situazione-insostenibile_72378.shtml