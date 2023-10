Torna Puliamo il Mondo di Legambiente in collaborazione con Comune di Napoli e ASIA

Napoli ritorna protagonista di ‘Puliamo il Mondo 2023’, storica campagna di volontariato di Legambiente, che da oltre 30 anni chiama all’azione cittadini di tutte le età per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze ed aree della città.

L’evento, coordinato per il Comune dall’Assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, vedrà due appuntamenti a Napoli est in collaborazione con ASIA Napoli.

Domani – martedì 17 ottobre, alle ore 16:00, presso la sede della Fondazione Famiglia di Maria a San Giovanni a Teduccio – intervento di pulizia con momenti di approfondimento sulla raccolta differenziata a Napoli est. Secondo appuntamento nella mattinata di martedì 24 ottobre presso Istituto Tecnico Industriale Marie Curie di Via Argine*con pulizia di un’area nei pressi dell’istituto e formazione sulla raccolta differenziata.

Come ogni anno ‘Puliamo il Mondo’ svolge un ruolo determinante per aumentare la consapevolezza pubblica dell’importanza della tutela dell’ambiente, della corretta gestione dei rifiuti*e del ruolo dei singoli per migliorare il decoro degli spazi comuni. La campagna consente di sensibilizzare i cittadini anche sui piccoli rifiuti dispersi nei parchi urbani.

Da una recente indagine park litter emerge che i rifiuti dispersi nei parchi sono per il 67% plastiche, per l’11,6% carta e cartone, per l’11,5% vetro e ceramica e per il 5,7% metalli. I cestini per la raccolta dei rifiuti presenti nei parchi monitorati solo nel 36 dei casi sono predisposti per la differenziata.