Tornano i Green Days di Anea.

Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, quest’anno ritornano i Green Days per la VIII edizione: le giornate espositive, organizzate dall’ANEA con il patrocinio del Comune di Napoli, dedicate all’Ecologia, alla Mobilità sostenibile al Risparmio energetico e all’edilizia sostenibile.

L’evento prevede la partecipazione di aziende e associazioni, con infopoint e stand espositivi, che presenteranno i prodotti/servizi inerenti i settori della sostenibilità ed il benessere ambientale, finanziamenti in campo di efficientamento, risparmio energetico e mobilità sostenibile, sui veicoli a zero o basse emissioni, sull’edilizia sostenibile, sulla riduzione ed il riciclo dei rifiuti, etc.

Per ogni appuntamento uno spazio importante è dedicato alle iniziative speciali che coinvolgono direttamente i cittadini.

L’evento è realizzato nel pieno rispetto delle norme anti-covid 19.

CALENDARIO GIORNATE ESPOSITIVIE – Napoli, Via A. Scarlatti – zona Vomero (ore 9.00/14.30)

1° TAPPA – sabato 25 settembre 2021

4° TAPPA – sabato 16 ottobre 2021

5° TAPPA – sabato 13 novembre 2021

6° TAPPA – sabato 11 dicembre 2021

Organizzato da: ANEA e Comune di Napoli

