Un Mare di plastica: come uscirne?, Venerdì 24 alla Stazione Dohrn.

Un argomento di grande attualità sarà al centro del nuovo Incontro-dibattito “Un Mare di plastica: come uscirne?”, promosso dal Comitato Scientifico “Scienza e Società” della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. L’evento sarà ospitato presso la Sala Conferenze dell’Ente di Ricerca Partenopeo, venerdì 24 maggio 2019, alle ore 17.00. Cominciò tutto con il Moplen, nome comune del polipropilene isotattico, il primo composto plastico a buon mercato che valse a Giulio Natta il Premio Nobel nel 1963. Negli anni del boom economico, le case degli italiani si riempirono di accessori di quel materiale così tanto decantato nella reclame di Carosello in cui Gino Bramieri rallegrava il pubblico con il celeberrimo motivetto “E mo’ e mo’? Moplén”.

Questa eco ronzava nelle “orecchie” di tutti i cittadini italiani, e spianava la strada al consumo smodato di plastica, cresciuto esponenzialmente fino al brusco risveglio di consapevolezza dei tempi recenti: ora che la dimensione planetaria dell’inquinamento da plastica ci ha rivelato come questo elemento sia tanto utile quanto estremamente deleterio per l’ambiente.

Dal Carosello in poi, infatti, la plastica è diventata un complemento fondamentale delle nostre attività, materia prima della maggior parte degli oggetti utilizzati nella nostra attività quotidiana. Senza negarne il valore, quella stessa plastica che facilita le nostre vite è diventata una minaccia per la sopravvivenza dell’umanità sulla Terra.

Di questo argomento e di altri quesiti si occuperà l’Incontro-Dibattito promosso dal Comitato Scientifico di Scienza e Società: un chimico, un esperto di economia circolare e un naturalista ci aiuteranno a ragionare sulla fenomenologia della plastica, dagli aspetti positivi, legati ai processi produttivi-industriali, agli scambi di risorse all’interno delle società umane, a quelli negativi, legati alla nocività della plastica per la salute degli ecosistemi acquatici. L’incontro dibattito sarà introdotto da Domenico D’Alelio Stazione Zoologica Anton Dohrn. Interverranno Mario Malinconico (Istituto per i Polimeri Composti e Biomateriali, Consiglio Nazionale delle Ricerche) su Fenomenologia di un materiale: dal Moplen alla plastica “green”; Paolo Degiovanni (MUSE – Museo delle Scienze di Trento) su Cronache dal Mar Plastico e Alfonso Marino (Dipartimento d’Ingegneria, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) su L’Economia Circolare nell’era della plastica. A conclusione dell’incontro avrà luogo la performance video-rap Plasticology (E mo’ e mo’?), a cura di Domenico D’Alelio.

Correlati