Verde urbano: Roma, Napoli e Torino a confronto Governare la Complessità – Stati Generali della Sostenibilità, giovedì 30 in Vaticano.

Alla Pontificia Università Urbaniana giovedì 30 marzo dalle 10 alle 18, su iniziativa del Presidente della Fondazione E-Novation, Massimo Lucidi, centinaia di professionisti e imprenditori si sono accreditati per l’annuale evento di formazione ma pure di networking sui temi centrali della sostenibilità ambientale economica e sociale, con oltre 60 interventi in programma.

Tra le 13.30 e 15.00 è previsto come da programma allegato:

POLITICHE AMBIENTALI NEI COMUNI GRANDI E PICCOLI D’ITALIA

Focus a cura di Alberto Patruno Segretario Generale di ASSO.IMPRE.DI.A., intervengono tra gli altri Sabrina Alfonsi (Assessora Ambiente di Roma), Francesco Tresso (Assessore Ambiente di Torino), Vincenzo Santagada (Assessore Ambiente di Napoli) e Silvia Chiassai (Sindaco di Montevarchi).

Alla luce degli ultimi richiami della Corte dei Conti sull’utilizzo dei fondi del PNRR, con particolare riferimento alla riforestazione delle Città Metropolitane – dichiara Alberto Patruno Segretario Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. – che il confronto e la programmazione tra il pubblico e privato, nel rispetto delle norme, è sempre più urgente e necessario al fine di rendere sempre più vivibile i nostri territori.

“Organizzare la Speranza”, costruire il Futuro delle imprese italiane nel segno dell’eccellenza, della sostenibilità e della responsabilità in nome di un’economia nuova, inclusiva, digitale – dichiara Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation -. Come si fa al tempo della Guerra imprevedibile e dei cambiamenti tecnologici repentini con cruscotti aziendali inadeguati e mentalità non aggiornate? Ripartendo dalla persona, dai Valori, promuovendo la Cultura della Vita, riallineando cuore e cervello, azione e passione, visione strategica e impegno quotidiano. Noi ci proviamo, tornando a stare insieme e imparando ad ascoltare.

Ad aprire i lavori dopo i saluti di Padre Leonardo Sileo Rettore della Pontificia Università Urbaniana, moderati da Massimo Lucidi, Monsignor Vincenzo Paglia Presidente Pontificia Academia pro Vita, Ermete Realacci Presidente di Fondazione Symbola e Edo Ronchi Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

Programma_Stati.Generali.Sostenibilità_30.3.23