Volontari al lavoro ogni sabato per ripulire angoli verdi di Napoli.

Ogni sabato ripuliscono uno spazio verde della città a loro scelta, a titolo puramente volontariato: l’iniziativa è dalla sezione di Napoli dell’associazione “La Via della Felicità” che da qualche mese ogni sabato provvede a ripulire un angolo della città napoletana

«Un esempio di collaborazione civica per il quale ringraziamo i volontari e le altre associazioni che partecipano.» – afferma Pascal Lemos, responsabile de La Via della Felicità – «è un lavoro molto soddisfacente. Può sembrare molto intenso ma in realtà questi risultati sono stati ottenuti nei mesi lavorandoci solo il sabato mattina. Per cui è un qualcosa di gestibile e compatibile con gli orari di lavoro. Ci fa sentire bene dedicarci alla nostra città. Inutile dire che tanti passanti ci ringraziano per tutto quello che stiamo facendo. Ed essendo a Napoli ovviamente ci offrono il caffè.»

Infatti, i volontari de La Via della Felicità si sono uniti a Adrian Di Capua nella sistemazione delle aree verdi del Tondo di Capodimonte, che da mesi stanno risistemando e che ora ha assunto davvero un altro aspetto.

Queste sono attività anti-degrado che i volontari stanno effettuando a Napoli con iniziative che spaziano dal centro storico, ai parchi, fino alle spiagge.

“La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua.” – scrisse il filosofo L. Ron Hubbard, nella guida sul buon senso per una vita migliore, La Via della Felicità – “Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. […] Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Gli interventi continueranno regolarmente con appuntamenti settimanali.

Per maggiori informazioni o per partecipare scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com o chiama il numero 393.287.9569 (Pascal).