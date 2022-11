Volontari ripuliscono i fondali del Parco del Granatello a Portici.

Centinaia di rifiuti tra i quali oggetti della pesca e della nautica, ma anche servizi igienici e giocattoli: è il bilancio di un’attività di pulizia dei fondali marini al Porto del Granatello di Portici (Napoli) svoltasi nell’ambito del progetto ‘Marine Litter – Flag Litorale Miglio d’Oro’, promosso da Assoutenti Campania in collaborazione con Cooperativa Giancarlo Siani, Aics e Associazione Hippocampus.

L’intervento di riqualificazione del mare nell’area portuale è stato realizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto, coordinata dal luogotenente Pasquale Ciotta, e dei sub del 2° Nucleo della Guardia Costiera con il contributo degli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn e dei volontari, tra questi anche ex pescatori in pensione.

“La situazione sembra migliorare – ha spiegato il comandante della Guardia Costiera, Pasquale Ciotta – L’intervento di pulizia dei fondali, ripetuto negli anni dalle associazioni, assieme alle quotidiane operazioni di controllo, fanno emergere sempre meno rifiuti durante questo tipo di iniziative”.

All’evento ha preso parte come testimonial d’eccezione anche l’attore Ciro Giustiniani che ha detto: “Sono al Granatello per dare il buon esempio ai giovani. Con Assoutenti e le associazioni del progetto Marine Litter, stiamo anche girando dei video destinati alla sensibilizzazione dei ragazzi verso la tutela dell’ambiente”.

“Crediamo in una nuova coscienza delle persone rispetto all’ambiente – ha aggiunto il vicepresidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – L’intervento su un luogo di mare splendido del territorio vesuviano è un incentivo alla responsabilità verso un patrimonio naturale da ritrovare”.

I rifiuti raccolti sono stati smaltiti dall’assessorato Risorsa Mare della Città di Portici e dalla ditta di raccolta, Leucopetra. (ANSA).