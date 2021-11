WindTre aderisce al Global Compact Onu.

WINDTRE aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale al mondo per lo sviluppo, l’implementazione e la divulgazione di pratiche commerciali responsabili.

“La partecipazione al Global Compact delle Nazioni Unite conferma il costante impegno di WINDTRE nel contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile”, osserva Jeffrey Hedberg, Ceo di WINDTRE. “Nell’ultimo anno abbiamo coinvolto i nostri manager, i giovani e gli stakeholder nella definizione di un ambizioso piano con obiettivi misurabili, concreti e integrati nel business, prosegue Hedberg, per continuare a rendere consapevoli e sicure le famiglie e le imprese sul web, per garantire l’inclusione digitale dei senior e delle persone con disabilità, per superare il digital divide, per migliorare la parità di genere e per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo”.

Il Global Compact è un invito alle aziende di tutto il mondo ad allineare progetti e strategie con dieci principi universalmente accettati nei settori dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla corruzione, e ad agire a supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Lanciata nel 2000, l’iniziativa comprende più di 14.670 aziende, 3.000 organizzazioni non business con sede in oltre 160 Paesi e 69 Network locali.