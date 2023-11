𝗟𝗮 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶 La 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟭𝟯-𝟮𝟬𝟭𝟵, l’incontro in Biblioteca Nazionale

Una serata densa di emozioni per raccontare ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ถ La ๐—ฆ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฏ-๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿต, fiore allโ€™occhiello negli ultimi dieci anni dellโ€™attivitร diย promozione sociale e di lettura della Biblioteca Nazionale Vitt. Emanuele III di Napoli in occasione della presentazione del libro omonimo ย edito da Luciano (2023P per la collana “I Quaderni della Biblioteca Nazionale ” .

Sono intervenuti ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—œ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜๐˜๐—ถย (Direttrice Biblioteca Nazionale) e ๐—Ÿ๐˜‚๐—ถ๐˜€๐—ฎ ๐—ฅ๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ผย (Direttrice Dipartimento di Salute Mentale Asl Na1) ๐—”๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ถ, ๐—Ÿ๐˜‚๐—ถ๐—ด๐—ถ ๐——’๐—”๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ผ, ๐—˜๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฆ๐—ถ๐—น๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ถ, ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ. ๐——๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ผ๐˜๐˜๐—ฎ, che ha mostrato un video che ha documentato lโ€™iniziativa.

Lucia Marinelli, oggi vicedirettrice della Biblioteca, nel gennaio 2013 , responsabile della sezione Americana, “John Fitzgerald Kennedy” , ha illustrato come ha preso vita dieci anni fa ย lโ€™iniziativa, nata sulla base di una serie di esperienze pregresse (tra cui quattordici anni di gruppi di letturaย sulle innovazioni nel campo della cura psichiatrica di Sergio Piro negli anni ’60 e ’70) e grazie alla collaborazione psichiatra Antonio Mancini,

“La biblioteca dei destini incrociati”, che si รจ tenuta in modo continuativo presso la Sezione Americana della Biblioteca dal 2013 al 2019, con la partecipazione di poeti, intellettuali e utenti , ha organizzato vari momenti ย di espressione e condivisioni ย partendo dalla lettura collettiva de Il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, un romanzo quanto mai emblematico della nostra condizione esistenziale,ย per costruire -sul piano profondo della comune sofferenza umana, ma anche della comune gioia di stare insieme-ย gli incontriย che si sono avvalsiย della collaborazione dell’ASL Na1 e di operatori e utenti di alcuni CDR napoletani , il cui scopo e ambizione era di natura principalmente terapeutica: avvicinare i sofferenti psichici, gli operatori del settore, e chiunque sentisse il desiderio di esprimere la propria interioritร attraverso la parola, la lettura, la scrittura, la pittura collettiva.

il libro ha offerto l’ occasione perย approfondire la bella esperienza dimostratasi fortemente seguita e partecipata, e tutti d’accordo nello sperareย che l’ esperienza analogheย si rinnovi e riparta da quelloย straordinario luoghi di cultura e di socialitร che e’ la biblioteca per trasferirsi sul territorio