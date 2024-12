10 anni di Bottega delle Parole a San Giorgio

- pubblicità -

Il 13 Dicembre 2024 la Libreria La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano festeggia i primi 10 anni di attività!

Dieci anni di presenza sul territorio come presidio culturale, luogo dove la creatività e l’estro si sono sempre accompagnate alla lettura, alla scrittura creativa e alla socialità di adulti e bambini.

La Bottega delle Parole viene pensata dalla sua fondatrice Miryam Gison proprio per colmare la mancanza di luoghi di aggregazione culturale in città.

E così, nel giorno più corto dell’anno, il 13 dicembre, si inaugurava dieci anni fa un piccolo negozio di libri al Corso Roma di San Giorgio a Cremano. Da subito non si è trattato solo di un esercizio commerciale perché si è aperto ad appassionati di lettura di tutte le età, con l’offerta di merende letterarie, presentazioni di libri, aperitivi culturali e teatrali, pigiama party letterari.

Si crea un gruppo coeso di adulti e bambini attorno alla libreria e proprio il forte senso di appartenenza e comunità è stato fondamentale, due anni dopo, quando la libreria rischiava la chiusura.

Sono stati proprio i clienti a suggerire un crowdfunding che ha consentito di “non chiudere bottega”, nel senso letterale del termine.

Nel 2018 c’è stata però la vera trasformazione. Grazie all’amministrazione comunale e al sindaco sangiorgese Zinno la libreria ha potuto spostarsi nei locali di Villa Falanga, parco comunale da sempre destinato ad attività per bambini. Finalmente un luogo più ampio con spazio esterno per consentire alle “bottegaie” di poter organizzare tante attività, sempre diverse, sempre aggregative, sempre coinvolgenti.

“Realizziamo finalmente una libreria in un parco pubblico, dove i bambini corrono come a casa loro. Dove addirittura molte volte questi preferiscono i libri alle giostrine” sottolinea Miryam Gison.

Durante la pandemia la libreria si trasforma in un centro consegne, inventando box letterarie da recapitare alle famiglie. Per affrontare al meglio la chiusura totale le bottegaie lettrici iniziano a registrare video letture per tenere impegnati i bambini.

Alla riapertura ripartono tutte le attività a pieno regime: gruppi di lettura, presentazione di libri, laboratori creativi e tantissimi progetti. Grazie al progetto Giocolibro, Villa Falanga è addirittura diventata Parco Letterario con la narrazione di storie in filodiffusione.

Tantissimi gli autori della grande narrativa nazionale che sono stati ospiti in libreria per presentare le loro nuove opere. Negli anni si sono avvicendati Catena Fiorello, Lorenzo Marone, Maurizio De Giovanni, Enrico Galiano, Elena di Cioccio, Maria Rosaria Selo, Diego De Silva e tantissimi altri scrittori e poeti di grandi e piccole case editrici.

Ma anche importanti happening musicali sono stati organizzati sfruttando gli spazi di Villa Falanga e iniziative culturali legate ai libri, la loro lettura e il loro riutilizzo. Famoso è infatti l’appuntamento mensile con l’All you can read durante il quale è possibile acquistare libri usati in perfette condizioni per i quali per ogni chilogrammo o per ogni metro l’importo da pagare è veramente simbolico.

“Il 13 dicembre del 2024 festeggeremo qui, tutti insieme, libraie, scrittori, sindaco, amministrazione, editori e clientela tutta, per augurarci di festeggiare in futuro un altro decennio assieme, purtroppo, in un panorama culturale, ancora più difficile del precedente. L’appuntamento è alle 21, ovviamente in libreria!”