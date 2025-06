100 bambini a Pompei per la Festa della Musica

- pubblicità -

Cento bambini provenienti dall’Istituto Comprensivo 8° Oriani Diaz di Licola (Pozzuoli) e dal Rione Sanità di Napoli con la Cooperativa sociale “Il grillo parlante – altra casa” e l’associazione sociale “La casa dei Cristallini”, sono i protagonisti della Festa della Musica 2025 al Pompeii Children’s Museum, per una giornata speciale di musica, divertimento e archeologia dal titolo Allegreen! .

Venerdì 20 giugno alle ore 10,30 al Parco archeologico di Pompei, dall’ingresso di piazza Anfiteatro è partita la marcia festante “Allegreen!” con la coinvolgente e allegra Scalzabanda per un percorso all’interno del Parco e tre tappe: prima tappa a Casa Rosellino, dove con il Direttore Gabriel Zuchtriegel e i responsabili del Pompeii Children’s Museum sono state presentate le iniziative didattiche e gli appuntamenti di settembre dedicati ai bambini e alle famiglie.

La banda con il suo seguito festante di bambini ha proseguito lungo via dell’Abbondanza, per la seconda tappa alle Terme Stabiane e poi all’Odeion, il teatro piccolo, dove si è conclusa la marcia con un ultimo brano.

Il Pompeii Children’s Museum di Casa Rosellino – che oggi dispone di un bookshop e di un punto ristoro e nei prossimi mesi sarà aperto anche con un’area allestita con exhibit – è lo spazio specifico per i più piccoli, dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da soli, con la propria famiglia o con la scuola possono trovare un ambiente stimolante per conoscere e scoprire attraverso il gioco, la sperimentazione e l’esperienza creativa il

nostro patrimonio culturale. Frutto di un partenariato speciale pubblico- privato del Parco Archeologico di Pompei con il Consorzio Aion, il Gruppo Pleiadi, Artem e Le Nuvole/teatro arte scienza, il Pompeii Children’s Museum, è da un anno il riferimento per la gestione delle prenotazioni dei turni scuola di tutti i siti del Parco archeologico, offrendo anche la possibilità di scegliere in un ricco catalogo di proposte di didattica, per le scuole, per i gruppi e per le famiglie.

Circa 15 tra itinerari tematici, visite guidate e laboratori, (consultabili sul sito www, pompeiichildrensmuseum.it ) a cui si affiancano altre 5 proposte di percorsi esperenziali e di attività pensate per chi ha disabilità cognitive o motorie nella fattoria

sociale Parvula Domus realizzati da Il Tulipano Cooperativa Sociale, sui temi della sostenibilità, bellezza e inclusione.

Tra le collaborazioni per la didattica attivate dal Pompeii Children’s Museum in chiave naturalistico-ambientale c’è anche l’azienda Feudi di San Gregorio del Gruppo Tenute Capaldo, altro partner che opera all’interno del Parco archeologico e che sta realizzando la prima azienda vitivinicola all’interno di un sito archeologico, con la cura dei vigneti del Parco e una produzione autoctona.

Da quest’estate è possibile inoltre prenotare (con 48 ore di anticipo) un laboratorio o un’attività didattica a Casa Rosellino, anche per singoli o piccoli gruppi di bambini che saranno affidati alle operatrici e operatori culturali del Pompeii Children’s Museum.

Un’attività progettata e rivolta ai giovanissimi visitatori del Parco archeologico di Pompei, a cui si vuole dare attenzione e centralità: raccontare la storia affascinante di Pompei e del Vesuvio con un linguaggio adatto a bambini dai 5 agli 11, attraverso una proposta di arricchimento culturale e di divertimento in uno spazio tranquillo e accogliente come Casa Rosellino. Il costo di questo servizio varia a seconda del numero dei partecipanti e si puo’ effettuare solo con una prenotazione obbligatoria entro le 48 ore precedenti.

Ma l’offerta del Pompeii Children’s Museum non si limita alla didattica e alle offerte di visite tematiche a carattere turistico-culturale, ma comprende eventi e appuntamenti sempre dedicati ad un pubblico di giovanissimi attraverso la produzione di spettacoli ed eventi di Performing Arts finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale con i linguaggi dello spettacolo dal vivo.

E’ il caso della rassegna dal titolo “Sotto il Cavallo” inserita dal Parco Archeologico in un progetto speciale del MIC, che vede la realizzazione del festival ESOPOP, che si terrà a settembre nello spazio esterno di Casa Rosellino, con il cavallo rosso opera di Mimmo Paladino a fare da sfondo.

La rassegna, di quattro appuntamenti in una formula di laboratorio e performance teatrale sarà sul tema del Mito.

Quattro gli spettacoli in cartellone

NARCISO – TRA MITO E RITO – IL FILO DI ARIANNA – LEDA e IL CIGNO

a cura di Le Nuvole / Casa del Contemporaneo

www.pompeiichildrensmuseum.it Tutte le informazioni sui servizi e gli eventi del Pompeii Childrens Museum sono su