3 produzioni Körper alla Nid Platform

Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza, propone una ricca circuitazione delle proprie produzioni in Italia e all’estero, nell’ambito di numerosi festival di rilievo. Fra le novità di quest’anno, la presenza di ben tre produzioni Körper nella programmazione NID PLATFORM 2024 (unica realtà italiana con tre progetti selezionati): Stuporosa di Francesco Marilungo, Decisione Consapevole di Roberto Tedesco e Samia di Adriano bolognino saranno a Vicenza il 9 e 12 ottobre.

Francesco Marilungo presenta Stuporosa, una performance molto intensa sull’elaborazione del lutto (9 ottobre, ore 21:00 – Teatro Olimpico). Nello spettacolo, seguendo in maniera tangente il principio del pathos ideato da Roland Barthes, si percepisce la costante tensione verso una perdita di controllo, verso un’espressione parossistica del dolore che si sviluppa attraverso un codice coreografico comune. Le quattro performer cercano di recuperare un senso di collettività, una ritualità, di instaurare nuove forme di mutuo soccorso, sussurrando antiche formule magiche, rievocando danze tradizionali e cantando una ninna nanna salentina: la ninna nanna e il lamento diventano forme rituali strettamente connesse. Come la prima accompagna i bimbi dalla veglia al sonno, così la seconda permette di favorire il passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti.

Completano la selezione dell’importante vetrina vicentina Decisione Consapevole di Roberto Tedesco (12 ottobre, ore 12:00 – Teatro Astra di Vicenza) e Samia di Adriano Bolognino (12 ottobre, ore 17:00 – Teatro Comunale di Vicenza). Decisione Consapevole coinvolge quattro danzatori sul procinto di scegliere, in una mappa concettuale pensata per guidare le sessioni di improvvisazione.; dubbi e certezze si muovono in uno spazio vuoto da riempire e svuotare attraverso la consapevolezza di ogni singolo interprete. Samia invece comincia da una storia vera, quella di Samia Yusuf Omar, la giovane atleta somala morta nelle acque di Lampedusa mentre cercava di raggiungere l’Europa per qualificarsi alle Olimpiadi. La ricerca pone l’accento sui limiti che il mondo ci pone per forzare i confini dentro e fuori dal corpo e inseguire la libertà che dona autodeterminazione.

KÖRPER | CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA

Körper continua la sua attività di produzione e valorizzazione dei nuovi linguaggi della danza contemporanea in Campania, in Italia e all’estero. Un progetto articolato non solo attraverso produzioni di spettacoli nei teatri, ma anche con residenze, incontri, in grado di mettere in relazione la scena contemporanea locale con quanto avviene a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento del MIC a giugno 2022 come Centro Nazionale di Produzione della Danza arriva dopo 20 anni di attività e stimola il Centro a continuare a sostenere l’emersione dei giovani coreografi/e del territorio della Regione Campania, con uno sguardo aperto alle realtà artistiche internazionali.

Il Centro di Produzione Körper negli anni ha costruito relazioni con realtà istituzionali e territoriali di produzione e diffusione della danza e delle arti, come il Teatro Pubblico Campano, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN, l’Accademia delle Belle Arti, il Centro di Produzione Teatrale Casa del Contemporaneo, il Teatro Nazionale di Napoli, il Liceo Coreutico Palizzi con le quali è in costante dialogo, ampliando così la propria proposta di programmazione nei luoghi delle partnership.