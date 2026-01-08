30 anni fa la montagna di sale in Piazza Plebiscito

Trent’anni fa l’installazione nella piazza più grande e simbolica di Napoli di una grande opera di Mimmo Paladino creò scalpore in città e in tutto il mondo.

Paladino all’epoca già artista celebrato nei musei internazionali conquistò in quei giorni una nuova fama imprevista.

La Montagna di Sale fu l’epicentro di tante vicende: dal furto del sale, alle scalate dei bambini del quartiere, agli inseguimenti tra guardie e ladri.

L’opera d’arte divenne romanzo popolare.

Comm’è bella ‘a muntagna, nell’ambito di “Storie dell’Arte” a cura di Eduardo Cicelyn

Venerdì 9 gennaio 2026 Teatro Nuovo Napoli, Via Montecalvario 16

Inizio incontro ore 19.00, ingresso unico euro 5

Info 0814976267 email botteghino@teatronuovonapoli.it

