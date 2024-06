“3024” – la Mostra-Evento dove Napoli diventa teatro di un futuro distopico, venerdì 5 a Palazzo Venezia

Si svolgerà venerdì 5 luglio a Napoli, nel rinomato Palazzo Venezia, la mostra-evento chiamata “3024: Memorie di un Residuale”.

L’esposizione aprirà le sue porte dalle 18:30 fino a mezzanotte, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che fonde arte, musica e tecnologia.

Il progetto, curato da Giulia Galgano e Domenico Lettera per le installazioni artistiche, e dal gruppo NoIndex (formato da Francesco Paolo Somma, Cris Pellecchia e Gianfranco Balzano) per l’aspetto musicale, promette di trasportare i visitatori in un viaggio tra passato, presente e futuro.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si propone di esplorare la resistenza umana nell’era delle intelligenze artificiali attraverso mostre d’arte, installazioni visive e un coinvolgente spettacolo musicale.

Durante la serata, la band NoIndex si esibirà presentando in anteprima il suo nuovo singolo “Invisibili”, oltre ad altri tre brani inediti tratti dal loro prossimo EP. Questo concerto dal vivo sarà arricchito da una selezione di tracce Indie-Elettronica, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Invitiamo tutti gli appassionati di arte, storia e musica a partecipare a questa celebrazione unica della cultura e dell’umanità, in una serata che promette di lasciare un segno indelebile nei cuori e nelle menti dei partecipanti. Non perdete l’occasione di esplorare “3024: Memorie di un Residuale”, un evento che riflette sulla nostra evoluzione umana e sul nostro rapporto con la tecnologia. Vi aspettiamo numerosi!

Dettagli dell’Evento:

Data: Venerdì 5 Luglio 2024

Orario: Dalle 18:30 alle 24:00

Luogo: Palazzo Venezia, Napoli – Centro Storico

Ingresso: Gratuito

Organizzatori e Curatori:

Arte e Installazioni Visive: Giulia Galgano, Domenico Lettera

Musica: NoIndex (Francesco Paolo Somma, Cris Pellecchia, Gianfranco Balzano)

Programma:

Dalle 18:30: Mostra, Installazioni, Ambientazioni Sonore, Interazione Collettiva

Ore 22:00: Concerto dal vivo

Ore 22:45: Selezione Musicale di Genere Indie-Elettronica

Per maggiori informazioni: