40 anni dalla morte di Eduardo, le iniziative del Comune

Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. A quarant’anni dalla scomparsa, l’Amministrazione comunale per volontà del sindaco Gaetano Manfredi gli rende omaggio con numerose iniziative di carattere culturale. Innanzitutto, giovedì 31 ottobre, alle ore 21, è prevista la proiezione pubblica e gratuita del film “Questi fantasmi” al Teatro San Ferdinando, promossa e organizzata dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, la Fondazione Eduardo De Filippo e il Comune di Napoli, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ha curato il restauro della pellicola.

Il Comune sostiene l’evento nell’ambito del progetto di promozione della cultura cinematografica “Cohousing Cinema Napoli”, che mira a favorire la produzione di opere dell’audiovisivo in città e lo sviluppo del comparto attraverso attività culturali e di formazione. Interpretato da Renato Rascel, Maria Frau, Erno Crisa, Franca Valeri e Ugo D’Alessio, il film, realizzato nel 1954 e tratto dall’omonima opera teatrale, con sceneggiatura dello stesso Eduardo, Mario Soldati e Giuseppe Marotta, viene presentato nella copia restaurata nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, presso il laboratorio CSC Digital Lab. Per il restauro sono stati utilizzati i negativi di scena e colonna originali, integrati nelle parti più rovinate con un lavoro sonoro.

La figura di Eduardo è stata e continua ad essere, inoltre, al centro della terza edizione di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, la rassegna di teatro, musica e danza organizzata e promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, per la valorizzazione della cultura partenopea attraverso la realizzazione di laboratori e spettacoli diffusi. Nell’ambito di “Affabulazione”, proprio il 31 ottobre giorno del quarantennale della scomparsa del Maestro, l’associazione Domenico Scarlatti presenterà lo spettacolo “Eduardo, Sik Sik e altre storie”, con Roberto Del Gaudio ed Elisabetta D’Acunzo (ore 19.00, Salone degli aviatori dell’aeroporto militare Ugo Niutta a Capodichino). In scena anche i partecipanti del laboratorio teatrale che la stessa associazione ha svolto nei mesi di settembre e ottobre.

Da ricordare inoltre che, nel corso del 2024: il Teatro Stabile delle Arti Medioevali ha organizzato un laboratorio teatrale dal titolo “Eduardo ne Le quattro morti di Pier Paolo Pasolini”, con Annamaria Sapienza e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo (tenutosi l’8 settembre nell’anfiteatro del Parco Attianese di Pianura); l’associazione Igor Stravinsky ha presentato “La cantata dei giorni dispari… Napoli milionaria!”, con Mariano Rigillo, Cicci Rossini e l’ensemble lirico Stravinsky (lo spettacolo si è tenuto il 13 settembre nella Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Ponticelli); l’associazione Collegium Philarmonicum ha proposto “Io vulesse truvà pace”, con Massimiliano Gallo e l’ensemble strumentale diretto da Mimmo Napolitano (l’evento si è tenuto il 5 ottobre nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara); l’associazione Maria Malibran ha messo in scena “Napoli è milionaria”, da un’idea di Raffaella Ambrosino su testo di Vincenzo Doriano De Luca, liberamente ispirato alla commedia di De Filippo (l’appuntamento si è tenuto lo scorso 24 ottobre al Centro Direzionale).