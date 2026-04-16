50&Più celebra i 50 anni di Canale 21 e premia l’editore Paolo Torino

Mezzo secolo di informazione, intrattenimento e legame indissolubile con il territorio. La sede di Napoli della associazione di rilievo nazionale 50&Più presenta un nuovo incontro del ciclo “Il Valore dell’Esperienza”, con un appuntamento speciale dedicato a Canale 21, emittente-simbolo della TV campana e italiana.
L’evento, intitolato “Dietro lo schermo, dentro la città: Canale 21 da 50 anni con voi”, si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 16.30 presso la Sala Eventi “Cav. Vincenzo Cozzolino”, in via Miguel de Cervantes, a Napoli.
Cuore dell’evento sarà la consegna del Premio “Il Valore dell’Esperienza” a Paolo Torino, editore di Canale 21. Un riconoscimento che intende celebrare non solo la longevità dell’emittente, ma la capacità imprenditoriale e la passione di chi ha saputo raccontare Napoli e l’Italia per cinque decenni.
La serata sarà introdotta dall’avvocato Flavia Chiarolanza e moderata da Maurizio Merolla, Presidente della 50&Più Napoli e Campania. L’intervista sarà curata dal giornalista Michelangelo Iossa, che dialogherà con l’editore Paolo Torino per ripercorrere le tappe fondamentali di una storia iniziata nel 1976 e che continua a rinnovarsi.
Nel corso dell’incontro sarà previsto un percorso multimediale tra video-proiezioni tratte dagli archivi dell’emittente, documenti inediti che hanno segnato l’evoluzione della TV privata, racconti e testimonianze di ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo.
INFO E DETTAGLI:
- Ciclo “Il Valore dell’Esperienza” – Omaggio a Canale 21
- Sala Eventi “Cav. V. Cozzolino” (50&Più), Via M. Cervantes n. 55, Napoli
- Mercoledì 22 aprile 2026, ore 16.30
- Ingresso libero fino a esaurimento posti
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