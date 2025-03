8 marzo, Fidapa Ischia ricorda Lady Susana Wilson

- pubblicità -

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, FIDAPA Sezione di Ischia organizza una conferenza per ricordare Lady Susana Walton, una delle figure più carismatiche del mondo del giardinaggio e della musica a livello internazionale che ha lasciato in sua eterna memoria uno dei giardini più belli al mondo: i Giardini la Mortella di Ischia.

La conferenza sarà introdotta da Lina Tufano, presidente FIDAPA di Ischia nonché apprezzatissima direttrice artistica degli Incontri Musicali, le stagioni concertistiche dedicate alla musica da camera promosse dalla Fondazione Walton nella Recital Hall dei Giardini la Mortella. Il ricordo di Lady Walton, a quindici anni dalla scomparsa, sarà affidato ad Alessandra Vinciguerra, presidente della Fondazione William Walton e La Mortella e stretta collaboratrice di Susana che ne ha raccolto il testimone.

La conferenza, sarà un momento particolarmente emozionante poiché il ricordo di Lady Walton arriverà al pubblico direttamente dalla voce di chi ha avuto la possibilità di vivere e lavorare con lei per anni. Insieme al racconto saranno condivisi anche filmati e foto d’archivio di Lady Walton.

Fino a quando la salute glielo ha consentito, molti ricordano di aver visto Lady Walton, instancabile, percorrere i vialetti della Mortella, parlare con i giardinieri o salutare i visitatori raccontando loro qualche storia sulle piante o sul suo William. Nel tempo, ha selezionato e piantato migliaia di piante tropicali e mediterranee, lasciando ad Ischia e alla collettività un prezioso patrimonio botanico.

L’appuntamento è alle ore 17:00 al Museo Diocesano – Via Seminario 20, Ischia (NA).

L’ingresso è libero.