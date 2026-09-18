A.D. 1656, la peste a Napoli, mostra a Palazzo Diomede Carafa

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Venerdì 25 settembre 2026, alle ore 11:00, presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, Palazzo Diomede Carafa, in via San Biagio dei Librai 121 a Napoli, si terrà l’inaugurazione dell’installazione “A.D. 1656. Pareva che Dio benedetto volesse castigarci. La voce della Cronaca de’ Bianchi nella tela di Micco Spadaro”, ideata e prodotta dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania.

La peste del 1656

L’iniziativa, con apertura al pubblico ad ingresso gratuito dal 26 settembre 2026 al 15 gennaio 2027, propone un originale percorso immersivo che racconta la tragedia della peste che nel 1656 colpì Napoli.

Il racconto mette in dialogo due straordinarie testimonianze coeve: la Cronaca della peste di Antonio Mena, scrivano della Compagnia dei Bianchi della Giustizia, conservata presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli, per l’occasione in mostra, e la celebre tela “Piazza Mercatello durante la peste del 1656” di Domenico Gargiulo, detto Micco Spadaro, conservata nel Museo della Certosa di San Martino.

La “terza voce” di Peppe Lanzetta

A queste si aggiunge una “terza voce”, affidata all’attore napoletano Peppe Lanzetta.

All’inaugurazione interverranno:

Gabriele Capone, Soprintendente archivistico e bibliografico della Campania

Luigi La Rocca, Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT del Ministero della Cultura

Antonio Tarasco, Direttore Generale Archivi

Don Giuseppe Maglione, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli