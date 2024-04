A settembre si apre il set del film “Ho visto un sogno”, il nuovo dramma psicologico di Carlo Della Volpe

A settembre con un nuovo film. Carlo Della Volpe, videomaker e regista napoletano, torna dietro la macchina da presa con “Ho visto un sogno”, il suo nuovo progetto cinematografico, nato da una idea del compianto padre, il noto artista Alfredo Della Volpe scomparso alcuni anni fa

“Dedico questo progetto a mio padre, che è salito al clielo di improvviso, proprio quando aveva pensato di intraprenderne la realizzazione” dichiara Carlo, con grande emozione e tante lacrime nel suo sguardo, e ricorda con precisione a memoria le frasi di Gianni Manera, quando disse: “Durante il cammino della nostra esistenza terrena, fin dalla nascita, agni uno di noi ha già indicato con lettere di fuoco il proprio destino nel grande libro del mondo, l’inerente sorte tracciata dalla suprema mano di Dio non può essere variata, di questa per non parlare di modificarlo, il mio ad esempio è stato quello di diventare uno dei più abili pugili italiani, poi bendato all’età di 22 anni, aver ricevuto le sue due vittorie nell’incontro valido per la conquista del titolo mondiale del peso massimo. Così è svanito il mio grande sogno, quello di diventare campione del mondo.”

Il film parla infatti di un pugile americano, Michael, che perse la vista durante il match valido per la conquista del titolo mondiale di pugliato, nella categoria. Dopo l’incontro, Michael viene trasportato subito in ospedale, dove i medici gli confermeranno la sua cecità e gli affideranno una assistente sociale, la giovane Mary, che avrà il compito di curarlo e prendersi cura di lui. Da qui nasce una storia d’amore molto coinvolgente e intensa, coronata con la nascita del figlio Tom, sui suoi sogni e obiettivi di vita si incentra la trama del film di Della Volpe.

“Ho visto un sogno non è quindi un semplice film d’azione, ma concentra su di sé un racconto intenso, introspettivo, un susseguirsi di drammi psicologici che accompagneranno il pubblico scena dopo scena, grazie all’intensa caratterizzazione dei protagonisti.” prosegue Carlo Della Volpe. “Per questo sceglierò gli attori più adatti per realizzare al meglio questo progetto, selezionandoli, grazie a un casting approfondito, fra i giovani emergenti del cinema italiano.”

Carlo si dedicherà completamente alla regia di questo nuovo progetto e per l’occasione verrà coadiuvato da Gianluca De Pietro, amico di vecchia data nonché noto sceneggiatore e attore in progetti cinematografici sociali. In questo caso Gianluca, con il quale già sono nate diverse collaborazioni di successo in campo cinematografico, rivestirà il ruolo di aiuto regia.