Abra espone al Micalò

“Scultura del fuoco”, la prima mostra partenopea dell’artista e scultrice bolognese, Abra Degli Esposti, in arte Abra, sarà presente dal 3 al 12 Gennaio Presso Micalò Art Rooms in via Riviera di Chiaia, 88 . Abra porta avanti un lavoro scultoreo con metalli, ferro e acciaio di recupero creando opere artistiche grazie al connubio con il fuoco.

Nel suo lavoro artistico, Abra crea sculture “elementali”, dove il Fuoco è l’elemento guida nella trasformazione della Materia e l’artista diventa un canale per adempiere al suo compito di esprimere i messaggi della contemporaneità. La mostra presenta sculture, installazioni e complementi d’arredo creati a partire dal riciclo del metallo mediantela saldtrice e la colorazione a fuoco. Abra di orgini Bolognesi, oltre alla sua città natale ha esposto in differenti città vincendo premi a livello nazionale e internazionale tra cui la xx biennale dell’arte di Montecarlo, presso il Principato di Monaco.

VERNISSAGE. L’inaugurazione della mostra “Scultura del fuoco” è prevista per Venerdì 3 Gennaio alle ore 15.00 presso il Micalò Art Room in Via Riviera di Chiaia 88, Napoli

ORARI. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 3 al 12 Gennaio dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00

L’artista Abra Degli Esposti racconta il suo progetto: “La mostra SCULTURA DEL FUOCO aprirà il nuovo anno con lo sguardo al Vesuvio colloquiando con il Fuoco creativo che caratterizza da sempre Napoli, con una analogia presente nella natura stessa delle opere create con acciaio forgiato a caldo per cui rimandano alla luce e al sole, al magma e al fuoco. Ancor di più l’alchimìa che emana la città impastata di spiritualità creativa riverbera nell’opera dove il Fuoco è l’elemento che guida la trasformazione nella materia ma è inteso anche come il Fuoco spirituale fonte creativa della realtà. Questo concetto si oppone al materialismo che inonda la vita attuale degli esseri creando falsi bisogni e false esistenze, con conflitti e violenze e che si discostano dalla realizzazione del vero Sè di luce che abita ogni essere umano. Qui tutto parte dallo spirito e si estende nella materia e non viceversa. La Scultura del Fuoco contempla aspetti evolutivi dell’essere espressi attraverso forme conosciute a livello intuitivo nello spazio-tempo trascendente dell’essere.”