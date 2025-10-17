Accogliere ad Arte, edizione 2025 dedicata a Luca Giordano

- pubblicità -

Dal 18 ottobre al 29 novembre 2025 la città di Napoli diventa palcoscenico e racconto dell’arte di Luca Giordano, uno dei massimi protagonisti della pittura barocca, celebrato a 320 anni dalla sua scomparsa con l’ottava edizione di “Accogliere ad Arte”, progetto realizzato a cura di Progetto Museo con il contributo della Regione Campania (Progetto finanziato con D.G.R.C. n. 41 del 05 febbraio 2025 – Piano di Promozione Culturale anno 2025).

Una rassegna culturale unica nel suo genere, che unisce formazione, emozione e scoperta: pensata per chi Napoli la vive e la accoglie ogni giorno – tassisti, personale alberghiero e della ristorazione, agenti della municipale, addetti al trasporto pubblico – ma capace di parlare a tutta la città.

Il cuore dell’edizione 2025 è dedicato proprio a lui, Luca Giordano, genio versatile, prolifico, modernissimo nella sua capacità di interpretare committenti, linguaggi e tempi. Dalle ombre caravaggesche alle luci morbide del tardo Barocco, fino al Rococò, Giordano traghettò la pittura napoletana dentro una nuova era, lasciando segni ancora visibili in ogni angolo della città.Ed è proprio tra le chiese, le vie, i musei e i palazzi di Napoli che prende vita un programma ricco di incontri, itinerari guidati e momenti di musica, tutti gratuiti e pensati per formare “ambasciatori del patrimonio” capaci di raccontare Napoli in tutta la sua complessità storica e artistica.“Accogliere ad Arte” è un progetto che punta a rendere chi lavora ogni giorno sul territorio il primo ambasciatore della bellezza che ci circonda. Un’occasione per formare, attraverso l’arte e la cultura, una rete diffusa di accoglienza consapevole, capace di parlare al mondo con il linguaggio della conoscenza, dell’emozione e dell’appartenenza.Nel segno di Luca Giordano, Napoli, dunque, riscopre il Barocco e riscopre se stessa.

GLI INCONTRI

Si comincia venerdì 24 ottobre, ore 17.30, con “Luca Giordano e il Barocco: poesia, musica, arte” nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Un dialogo tra arti figurative, musica e poesia per riscoprire la rivoluzione barocca attraverso l’opera di Giordano. Ospiti Francesca Amirante, Maia Confalone, Luigi Grima e il coro Vocalia, che concluderà l’incontro con un’esibizione di polifonia a cappella.

Martedì 25 novembre, alle 16.00, appuntamento al Pio Monte della Misericordia per una visita e un dibattito aperto sul tema “Napoli è davvero una città barocca?”. Dopo la scoperta delle opere di Caravaggio e Giordano, il pubblico sarà coinvolto in un confronto per riflettere su quanto la città conservi – e viva – l’identità barocca.

GLI ITINERARI IN CITTÀ

Ad arricchire il programma, sei imperdibili itinerari culturali guidati da esperti in comunicazione e mediazione culturale, alla scoperta dei luoghi che custodiscono il passaggio e il genio di Luca Giordano.