Accogliere ad Arte, edizione 2025 dedicata a Luca Giordano

Ed è proprio tra le chiese, le vie, i musei e i palazzi di Napoli che prende vita un programma ricco di incontri, itinerari guidati e momenti di musica, tutti gratuiti e pensati per formare “ambasciatori del patrimonio” capaci di raccontare Napoli in tutta la sua complessità storica e artistica.
“Accogliere ad Arte” è un progetto che punta a rendere chi lavora ogni giorno sul territorio il primo ambasciatore della bellezza che ci circonda. Un’occasione per formare, attraverso l’arte e la cultura, una rete diffusa di accoglienza consapevole, capace di parlare al mondo con il linguaggio della conoscenza, dell’emozione e dell’appartenenza.
Nel segno di Luca Giordano, Napoli, dunque, riscopre il Barocco e riscopre se stessa.
GLI INCONTRI
Si comincia venerdì 24 ottobre, ore 17.30, con “Luca Giordano e il Barocco: poesia, musica, arte” nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Un dialogo tra arti figurative, musica e poesia per riscoprire la rivoluzione barocca attraverso l’opera di Giordano. Ospiti Francesca Amirante, Maia Confalone, Luigi Grima e il coro Vocalia, che concluderà l’incontro con un’esibizione di polifonia a cappella.
Martedì 25 novembre, alle 16.00, appuntamento al Pio Monte della Misericordia per una visita e un dibattito aperto sul tema “Napoli è davvero una città barocca?”. Dopo la scoperta delle opere di Caravaggio e Giordano, il pubblico sarà coinvolto in un confronto per riflettere su quanto la città conservi – e viva – l’identità barocca.
GLI ITINERARI IN CITTÀ
Ad arricchire il programma, sei imperdibili itinerari culturali guidati da esperti in comunicazione e mediazione culturale, alla scoperta dei luoghi che custodiscono il passaggio e il genio di Luca Giordano.
Sabato 8 novembre, ore 10.30 – Itinerario a Toledo, nel quartiere dove il pittore visse e operò: dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone alla Pietà dei Turchini, passando per i registri parrocchiali che documentano nascita e morte del maestro.
Domenica 16 novembre, ore 16.30 – Capodimonte come specchio dell’anima barocca: tra Apollo e Marsia, Galatea, San Gennaro e la Madonna del Rosario, ogni opera racconta un frammento della Napoli del Seicento.
Sabato 22 novembre, ore 10.30 – Le chiese di Chiaia restituiscono la voce più intima di Giordano: la pittura come esplosione di bellezza e devozione, tra la Santa Teresa, l’Ascensione e San Giuseppe.
Sabato 29 novembre, ore 10.30 – Foria e Sanità, i quartieri dove Giordano è pittore dell’anima: tra l’Estasi della Maddalena e l’Immacolata con Sante, la luce del Barocco si fa racconto di fede e di popolo.
