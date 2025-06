Acli inaugura Centro di Aggregazione Giovanile Copra a Pozzuoli

- pubblicità -

L’associazione ACLI Campi Flegrei, in partenariato con il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Napoli 2 Nord, con il Comune di Pozzuoli e con altri Enti pubblici e del Terzo Settore, è lieta di annunciare l’inaugurazione del Centro di Aggregazione Giovanile “COPRA” presso alcuni locali della ASL NAPOLI 2 Nord in Via Lucilio n. 19 a Rione Toiano – Pozzuoli.

Il Centro di Aggregazione Giovanile è una delle attività previste dal progetto “COPRA – COntrastare la povertà educativa, PRevenire l’abbandono scolastico. Azioni a supporto della scuola e del territorio”, sostenuto dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud è volto a contrastare la povertà educativa e prevenire l’abbandono scolastico, offrendo gratuitamente una pluralità di attività ludiche, laboratoriali, sportive e di crescita personale per minori dagli 11 ai 17 anni.

La struttura mira a diventare un punto di riferimento sul territorio per i minori e rispettivi genitori, prevenendo vecchie e nuove dipendenze di cui adolescenti e preadolescenti sono sempre più coinvolti.

Il Centro di Aggregazione Giovanile sarà aperto in alcune ore della giornata dal lunedì al sabato e sarà in rete con altri luoghi di aggregazione giovanile gestiti dalle ACLI, dalle Parrocchie e da altre associazioni locali.

Attività e servizi offerti:

– Attività ludiche e sportive, Cineforum, Corsi di musica e di teatro, Laboratori sull’affettività e sulla legalità, Laboratori di artigianato, Attività laboratoriali e di crescita personale, Tornei di Ping pong, Carambola, Bigliardino e Pallavolo, Webradio, Officina poetica, Centro di ascolto psicologico per i ragazzi e per i genitori e molte altre attività.

Obiettivi del progetto:

– Offrire un luogo di aggregazione e socializzazione per i minori

– Prevenire l’abbandono scolastico e la povertà educativa

– Promuovere la crescita personale e lo sviluppo delle abilità sociali

– Prevenire vecchie e nuove dipendenze

Orari di apertura:

– Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00

Il Centro di Aggregazione Giovanile “COPRA” punta a diventare un punto di riferimento importante per i minori e le famiglie di Pozzuoli, offrendo un luogo sicuro ed accogliente per crescere e socializzare.

L’Assessora alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili di Pozzuoli, Mariasole La Rana, presente all’inaugurazione, manifesta grande entusiasmo per l’apertura del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di Rione Toiano e dichiara che <<l’individuazione di luoghi fisici dove i giovani possono stare fisicamente insieme, progettare, fare e crescere, è di fondamentale importanza per agire preventivamente contro le dipendenze e contro l’ analfabetismo emotivo, che purtroppo si sta diffondendo a macchia d’olio tra le nuove generazioni. La presenza di uno spazio verde all’ aperto, inoltre, rappresenta un valore aggiunto importante per l’ educazione al benessere, alla cura e alla responsabilità verso se stessi, il prossimo e l’ ambiente>>.

<<L’apertura di questo centro sociale di aggregazione giovanile rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità nell’ambito della prevenzione alle vecchie e nuove dipendenze – afferma Vincenzo Lamartora, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL NAPOLI 2 NORD – Questo spazio offrirà ai giovani un luogo sicuro ed accogliente dove poter socializzare, crescere e sviluppare le proprie abilità>>.

Il portavoce delle ACLI, Pino Di Maio, ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo progetto, in particolare i giovani e le associazioni che hanno contribuito a definire le attività ed i servizi offerti dal centro. <<Siamo fiduciosi che questo centro sarà un luogo di incontro e di crescita per i giovani e contribuirà a rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità, più inclusivo e solidale. A breve ne apriremo altri sul territorio di periferie dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida>>.