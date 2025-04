Affido Culturale, i ragazzi di Caivano nei parchi archeologici campani

- pubblicità -

Un’opportunità unica per avvicinarsi alla storia antica della Campania attraverso l’esperienza diretta, il gioco e la scoperta. Prende il via “ Miti, Misteri e Storia ”, un ciclo di appuntamenti che trasforma il patrimonio culturale in un’avventura educativa e coinvolgente per le famiglie, con particolare attenzione all’inclusione e all’accessibilità.

Il progetto, pensato per stimolare la curiosità dei più piccoli e favorire l’apprendimento condiviso, è dedicato a diversi nuclei familiari del Quartiere Parco Verde di Caivano (NA) , grazie al coinvolgimento dell’associazione Un’Infanzia da Vivere ODV , attiva dal 2008 per offrire ai bambini del territorio prospettive diverse dalla criminalità e dal degrado.

La proposta nasce all’interno del percorso di Affido Culturale , progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è realizzata dalla Soc. Coop. Le Nuvole , parte del partenariato pubblico-privato che ha dato vita al Pompeii Children’s Museum , spazio innovativo dedicato alle nuove generazioni all’interno del Parco Archeologico di Pompei .

I tre appuntamenti in programma si snodano tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, offrendo esperienze immersive tra archeologia, storia, enigmi e laboratori interattivi. Il primo dei tre è in programma venerdì 25 aprile, ore 11 – Scavi Archeologici di Oplontis, Torre Annunziata con “Le stanze dell’Imperatrice” . Un viaggio nella lussuosa villa di Poppea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone . Tra raffinati e curiosità storiche, si esplorerà il mondo dell’aristocrazia romana e il lavoro degli antichi “pictores”. Un progetto che coniuga cultura, educazione e creatività per rendere il patrimonio storico e archeologico uno spazio di inclusione e crescita per tutte e tutti.