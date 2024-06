Al festival STORIÆ un omaggio a due giganti del Novecento: Franz Kafka e Marie Curie

Non è mancato un riferimento al legame di amicizia tra Kafka e Gabriele d’Annunzio, come testimoniato da alcuni documenti conservati al Vittoriale degli Italiani. Un sodalizio che ha permesso a due grandi intelletti di confrontarsi e influenzarsi a vicenda, lasciando un segno indelebile nella storia della letteratura.

Omaggio a Marie Curie: pioniera della scienza

Stefaniak-Hrycko ha poi preso la parola per presentare il cortometraggio “Marie Skłodowska Curie in Italia in cerca del radio”, diretto da Pawel Cichonski. Il film ripercorre il soggiorno di Curie nel nostro Paese e il suo lavoro pionieristico sulle proprietà radioattive delle sorgenti termali, tra cui quelle di Ischia, che visitò nel 1918.

La direttrice della PAN ha illustrato come le ricerche di Curie abbiano rivoluzionato il campo medico, aprendo la strada all’utilizzo della radioattività nella diagnosi e nella cura di diverse malattie. Un contributo inestimabile al progresso scientifico che ancora oggi influenza profondamente la nostra vita.

Un evento di grande valore culturale

L’evento ha offerto al pubblico un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza di due figure di straordinario rilievo. La formula mista, che ha alternato presentazioni a proiezioni, ha reso l’evento dinamico e coinvolgente, suscitando l’interesse dei presenti.

Il Festival STORIÆ si conferma ancora una volta come un appuntamento culturale di grande valore, capace di proporre riflessioni profonde e di stimolare il confronto su temi di grande attualità. Un punto di riferimento importante per Ischia e il suo territorio, che di anno in anno attrae un pubblico sempre più ampio e appassionato.