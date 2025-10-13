Al Tam Tam DigiFest il Viaggio Nel Wakanda di Black Panther

- pubblicità -

Il Tam Tam DigiFest celebra i suoi vent’anni con una serie di appuntamenti speciali dedicati al cinema e ai mondi fantastici. Dopo i primi due incontri che hanno aperto la rassegna, mercoledì 15 ottobre alle ore 17.30 si terrà il terzo appuntamento al Centro Polifunzionale per Anziani “V. De Cicco” di Ponticelli, con la proiezione gratuita del film Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler.

Ospite della serata Mario Punzo direttore della Scuola Italiana di Comix a Napoli

Nell’ambito del tema del ventennale, “Comics Stars, viaggi fantastici tra strisce e balloons”, la rassegna diretta da Giulio Gargia omaggia l’universo dei fumetti e dei supereroi attraverso pellicole, mostre e incontri che intrecciano immaginario, cultura pop e linguaggi digitali.

Il film, secondo capitolo del successo Marvel, racconta la rinascita del Wakanda dopo la perdita del re T’Challa e il confronto con nuove minacce globali. Tra azione, fantascienza e riflessione sul lutto, Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler — con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba — ha conquistato pubblico e critica, ottenendo candidature e premi ai principali riconoscimenti internazionali.

Il Tam Tam DigiFest, organizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Nascest e Camerafilm, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, conferma ancora una volta la sua vocazione a diffondere cultura cinematografica e innovazione visiva nel territorio napoletano.

Info e prenotazioni: tamtamcoop@libero.it – cell 366 3188501