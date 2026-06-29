Al via da oggi la programmazione estiva del daytimne di Rai 1

Da lunedì 29 giugno ‘1 Mattina News’ continuerà a dare il buongiorno agli italiani, a partire dalle 05.58, con una nuova coppia di conduttori per l’estate.

Alla guida del programma, che prosegue la collaborazione fra Direzione Intrattenimento Day Time e Tg1, fino al 4 settembre ci saranno Greta Mauro e Gianpiero Scarpati.

In diretta dagli studi di Saxa Rubra a Roma, Mauro e Scarpati racconteranno i fatti di cronaca, attualità e costume. In primo piano le notizie del giorno con ospiti in studio, collegamenti dall’Italia e dal mondo, le voci degli inviati del Tg1, i corrispondenti della Rai e le interviste ai protagonisti

dello spettacolo e della cultura. Dal lunedì al venerdì fino alle 08.00 su Rai1.

RAI1:”UNOMATTINA”

Conducono Alessandro Greco e Carolina Rey con Paola Cervelli e la partecipazione di Domenico Marocchi

Da lunedì 29 giugno alle 8.30

“Unomattina”, lo storico appuntamento mattutino, continuerà ad accompagnare il pubblico per tutta la stagione estiva tra informazione, attualità, approfondimenti e intrattenimento.

Da lunedì 29 giugno a lunedì 4 settembre 2026, dalle 8.35 alle 11.30, su Rai 1, alla conduzione ci saranno, per il secondo anno consecutivo, Alessandro Greco e Carolina Rey, affiancati in questa nuova edizione dalla giornalista del TG1 Paola Cervelli, con la partecipazione di Domenico Marocchi.

Al centro del programma l’Italia e l’estate degli italiani: un viaggio attraverso il Paese e i suoi cambiamenti con ospiti, collegamenti e testimonianze in diretta.

Tra le principali novità di questa edizione gli spazi affidati a Paola Cervelli, vere e proprie finestre informative in tempo reale sui principali fatti di cronaca e attualità nazionali e internazionali.

Domenico Marocchi accompagnerà il pubblico nel mondo social e nel flusso delle notizie che attraversano la rete intercettando tendenze, linguaggi e temi del dibattito quotidiano.

Spazio poi ai Mondiali di calcio: la rubrica quotidiana con Giovanna Carollo di Rai Sport racconterà il torneo non solo dal punto di vista dell’attualità sportiva, ma anche del costume e dei fenomeni sociali legati all’evento.

Non mancheranno approfondimenti dedicati alla salute e al benessere, all’alimentazione, ai consumi, al turismo e alla sostenibilità, con uno sguardo sempre attento alle esigenze dei telespettatori.

Con il suo stile diretto e popolare, “Unomattina” continuerà dunque, anche in estate, ad informare, accompagnare e raccontare l’Italia ogni mattina, tra aggiornamenti, storie e momenti di leggerezza.

RAI1: “ITALIA A/R”

Conduce Vittorio Brumotti la partecipazione speciale di Monica Caradonna

Da lunedì 29 giugno alle 11.30

A partire dal 29 giugno, prende il via su Rai 1 “Italia A/R”. Un nuovo appuntamento quotidiano, per raccontare l’Italia costiera attraverso lo sguardo curioso di un viaggiatore speciale: Vittorio Brumotti.

In onda dal lunedì al venerdì alle 11.30, “Italia A/R” sarà un viaggio vissuto in prima persona, con pedalate fra i borghi, esperienze sportive, incontri con chi quei luoghi li abita e li protegge ogni giorno.

Quaranta puntate, una bicicletta e un cane di nome Patricio: il racconto delle radici e delle tradizioni del nostro Paese si unirà infatti alla passione del conduttore per la bicicletta, che si sposterà da una tappa all’altra in camper, in compagnia del suo amico a quattro zampe.

In ogni puntata, non mancherà poi uno spazio dedicato alla cucina e ai prodotti del territorio, in compagnia di Monica Caradonna.

Otto settimane di avventure per riscoprire un Paese che non smette mai di sorprendere chi sa guardarlo. Un viaggio reale che partirà dal barocco del Salento ionico, tra Nardò, Gallipoli e l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, per poi toccare la costa adriatica fino a Otranto e alle grotte di Castro.

Successivamente Brumotti attraverserà il litorale laziale, dalle grotte di Sperlonga all’isola di Ponza e alla selvaggia Palmarola, per poi scendere nel cuore del Cilento, tra i templi di Paestum e le gole del fiume Calore, fino ai borghi sospesi del Golfo di Policastro — da Scario a Sapri, da Maratea ai suoi faraglioni. Ci sarà da pedalare anche lungo la Costa Viola calabrese con lo Stretto sullo sfondo, tra Scilla e Bagnara, e si chiuderà in Sicilia, tra i faraglioni di basalto della Riviera dei Ciclopi, le saline al tramonto dello Stagnone di Marsala e il gran finale al Castello di Venere a Erice, per ammirare le Egadi e l’Africa.

RAI1: “VITA IN DIRETTA”

Conduce Manuela Moreno

Dal 29 giugno alle 16.10

A partire dal 29 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 16.10 andrà in onda l’edizione estiva di “Vita In Diretta”, con la conduzione di Manuela Moreno.

Il programma, che accende il pomeriggio di Rai 1, porterà nelle case degli italiani, un racconto quotidiano del presente, sobrio e appassionato, capace di informare, offrire spunti di riflessione e intrattenere, dando voce ai protagonisti e agli inviati sul campo. Cronaca, attualità, costume e spettacolo in una formula che unirà l’informazione alla narrazione attenta dei fatti, offrendo uno sguardo puntuale, rispettoso e approfondito su ciò che accade intorno a noi.

Il programma aprirà ogni giorno uno spazio di talk in un salotto accogliente, dove giornalisti e volti noti si confronteranno sui temi più rilevanti del costume e della società, oltre che sull’attualità più stringente. Previste interviste ai personaggi dello spettacolo, della musica e della tv amati dal grande pubblico.