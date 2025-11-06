Al via il progetto Garibaldi Urban Orchestra

- pubblicità -

Tre soundwalk per offrire uno sguardo inedito su piazza Garibaldi e dintorni: una sperimentazione di ascolto collettivo in cui si cammina insieme e si “legge” la città attraverso le sue frequenze quotidiane. Ogni percorso prevede un itinerario dedicato e una direzione artistica diversa: le registrazioni raccolte durante le uscite diventeranno materia sonora dell’installazione “Garibaldi Urban Orchestra”, prevista a dicembre, che trasformerà la piazza in un “abisso” acustico.

L’iniziativa è a cura di Pessoa Luna Park, sostenuta da Est(ra)Moenia nell’ambito di Bella Piazza, primo progetto di presa in cura e cogestione pubblico-privata di piazza Garibaldi come modello di rigenerazione urbana dal basso che coinvolge comunità e competenze eterogenee. Bella Piazza è sostenuta da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni.

Le tre soundwalk si terranno domenica 9 novembre alle ore 15:00 con Dadà (guida e sound director del progetto); martedì 11 novembre alle 13:00 con la chef Marianna Vitale; e giovedì 15 novembre alle 12.30 con l’artista Roxy in the Box. Punto di ritrovo, la Portineria Garibaldi.

Parallelamente è aperta una call di mappatura sonora: chiunque può contribuire registrando un frammento audio della propria Napoli e caricandolo tramite un form online. I materiali selezionati confluiranno nell’installazione di dicembre, che sarà allestita il 12, 13 e 14 dicembre nella Cavea di piazza Garibaldi, trasformandola in un’orchestra fatta di treni, passi, voci, clacson, venditori e suoni urbani.