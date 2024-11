Alan Il racconto di un ignorante, presentato il film

- pubblicità -

E’ stato presentato in anteprima assoluta al Teatro Nuovo di Napoli, giovedì 28 novembre 2024, il film ALAN Il Racconto di un ignorante diretto da Luca Lanzano e prodotto da Inbilico, in collaborazione con Premio Fausto Rossano e con il contributo di SIAE e MIC nell’ambito del programma “Per Chi Crea 2023”.

La presentazione della serata, affidata al critico cinematografico Giuseppe Borrone, prevede, oltre alla proiezione del film, ha visto gli interventi di amici e familiari, e la partecipazione di Mario Catanese, Cesare Dell’Anna, Giuseppe Di Taranto, Dolores Melodia, DrNautilius, Fede ‘n’ Marlen, Pierpaolo Iermano, ‘O Capitano, Nelson, Antonello Orlando, Radical Kitsch, Alex Romano, Dario Sansone, Spaghetti Casanova, Marcello Squillante (Ars Nova), che hanno eseguito live alcuni brani dell’artista.

Primo lungometraggio a carattere documentario di Luca Lanzano, il film racconta gli ultimi anni di vita del cantautore napoletano Giovanni Alan Wurzburger, scomparso il 12 febbraio 2023.

ALAN Il Racconto di un ignorante è un film che osserva e indaga l’anima di un artista, un uomo libero e controverso, attraverso la sua musica, la sua spiritualità e il suo modo unico di stare al mondo.

«Quando sognavo e aspettavo questo momento – dichiara il regista Luca Lanzano non avrei mai pensato di doverlo vivere senza Alan. Gli anni con lui sono stati ricchi di insegnamenti e la fiducia, permettendomi di raccontarlo, un segno di grande umiltà e coraggio. Spero che questo film risvegli in Napoli l’interesse per un artista troppo spesso dimenticato, e regali agli spettatori il ritratto di un uomo che ha fatto della sua vita un messaggio di rivoluzionaria tenerezza».

Il film è stato realizzato anche grazie ai fondi raccolti attraverso la piattaforma PDB – Produzioni Dal Basso nell’ambito di una campagna che ha coinvolto anche diversi spazi cittadini, associazioni, locali, case private (Santa Fede Liberata, L’Asilo, Lido Pola, Puntozero Atelier, Birrificio Flegreo) e grazie al sostegno di BucoPertuso, La Festa della Musica, Superfly, La Bottega del Vino e Napolitan Sound.

«Siamo felici – aggiunge Andrea Canova, produttore dell’opera e fondatore di Inbilico insieme a Ramona Tripodi – di aver terminato il film e di averlo presentato in anteprima assoluta a Napoli, insieme a tutti coloro che vi hanno preso parte, agli amici e ai familiari di Alan. Il palco del Teatro Nuovo è lo stesso che Alan aveva calcato, e ha offerto la possibilità di accompagnare la serata con la musica e condividere quello che è stato anche un momento di festa”.