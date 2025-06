Alchimie Materiche, Arianna Spizzico espone a Procida

- pubblicità -

Sabato 29 giugno 2025, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra “ALCHIMIE MATERICHE Attraverso le tracce del tempo” con opere dell’artista Arianna Spizzico nell’accogliente spazio del Giardino Letterario e Coffee House Scotto-Capodanno, in Via Principe Umberto n. 71 – Procida.

L’introduzione sarà a cura di Maria Capodanno.

La presentazione critica sarà svolta dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello.

Ospite d’onore della serata culturale sarà Giorgio Bertozzi della NeoArtGallery Roma – Istanbul.

Nell’occasione ci sarà la cerimonia di consegna delle Autorità dell’opera “Madonna Elsa”, dedicata a Elsa Morante.

Pubblicazione in distribuzione con testi di Toti Carpentieri e di Maurizio Vitiello.

L’esposizione resterà aperta sino a sabato 5 luglio 2025.

Scheda dell’evento-mostra

“Arianna Spizzico, a Procida, avvolta dagli elementi.”

Arianna Spizzico è un’indomabile barese a Procida, dal Levante al Tirreno.

Generosamente, vive il giorno per giorno e mira a costruire, organizzare e coordinare eventi e mostre nello spirito di un’artista mai doma. Questi lavori raccolti sotto il titolo “ALCHIMIE MATERICHE”, dal 29 giugno al 5 luglio 2025, patrocinato dall’attento Comune di Procida, premia la continuità affettiva dell’artista verso “L’Isola di Arturo”, nata e continuata dal 2022.

Sarà anche un incontro emozionale in una location conosciuta e risaputa, “Il Giardino Letterario e Coffe House della Famiglia Scotto-Capodanno”, in Via Principe Umberto, 71, per la possibilità di vedere la proiezione di video d’arte “FOUR ELEMENTS”, realizzato con il sostegno di Banca Generali Private di Bari, in occasione della precedente mostra dell’artista, tenutasi a Bari, nelle Sale di Via Calefati, 50. La presentazione e l’introduzione sarà di Maria Capodanno, già assessore e punto di riferimento sostanziale in diverse Amministrazioni del passato, che introdurrà il mio contributo critico e l’intervento dell’ospite d’eccellenza Giorgio Bertozzi, art promoter e socio fondatore di “NeoArtGallery” Roma-Istambul – http://www.neoartgallery.it – che parteciperà all’evento con un personale e convinto apporto. Le luci e i suoni saranno a cura del Maestro Franco Tramontana.

In quest’occasione culturale altro “focus” nella serata sarà la consegna ufficiale al Sindaco del Comune di Procida, Raimondo Ambrosino, e al Delegato alla Cultura, Michele Assante del Leccese, del quadro multi-materico “MADONNA ELSA”, omaggio alla scrittrice Elsa Morante, realizzato su tela a base lignea con l’antica tecnica dei pigmenti puri ad olio, cm. 40×60, preparata a priori con il grassello di calce, e con interventi in foglia oro per arricchire di luce lo sfondo, nonché con le antiche tecniche dell’imprimitura a caldo con inserimento, soprattutto tra i capelli, di sabbia vulcanica e polvere di pietra dell’isola flegrea, tanto amata dall’autrice, e filo-piombo per i riflessi.

Arianna Spizzico, nativa di Bari, risiede a Procida; appartenente a una nota famiglia di artisti, i fratelli Spizzico, conta un lungo percorso artistico documentato in varie pubblicazioni.

L’artista si esprime rappresentando la realtà filtrata da una singolare visione “metaforica”, tra il surreale e il simbolico. Sono opere, dove la durezza del metallo e la leggerezza del segno si intrecciano nell’attraente simbiosi degli opposti, ottenuta con il ricorso a lamine di rame, legno, sabbia e, in alcuni casi, anche diodi e rondelle. Nella produzione presente nell’esposizione procidana variegati componenti sostanziano una qualità di contrasti, nonché una rete cosciente di valori e di visioni. Il lavoro sui “quattro elementi” dimensiona peculiarità che rimandano felicemente al suo vissuto artistico. Con la terra narra della sua solidità investigativa, con l’ aria ci annovera i sogni immaginati e le aspettative concepite, con l’ acqua delinea la sua perenne fluidità, con il fuoco risolve la sua sveglia passione nel dettato della sua condizione artistica.