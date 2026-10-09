Allerta arancione, rinviato Danza in Prima

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Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 17 ottobre la terza edizione di “Danza in Prima” manifestazione dedicata all’arte coreutica e alla valorizzazione dei giovani talenti.

La decisione è stata presa dagli organizzatori e comunicata alle autorità competenti a seguito delle avverse condizioni meteo previste per domani, sabato 10 ottobre.

Confermato il suggestivo palcoscenico del Cortile di Castel Nuovo – Maschio Angioino, che per un pomeriggio si trasformerà in uno spazio aperto alla danza, alla cultura e alla partecipazione.

L’iniziativa, organizzata dalla Municipalità 1 con il contributo economico dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà artistiche del territorio e offrire ai giovani un’importante occasione di espressione e confronto attraverso l’arte e lo spettacolo.