Ambasciatore USA aall’Onu in visita a Ercolano

S.E. Sig. Jeffrey Prescott, Ambasciatore della Missione USA presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma e il Direttore generale dell’ICCROM Aruna Francesca Maria Gujral, in visita al Parco Archeologico di Ercolano giovedì 19 settembre.

Nel contesto della Riunione Ministeriale del G7 sulla Cultura che ha luogo a Napoli, dal 19 al 21 settembre 2024, S.E. Sig. Jeffrey Prescott, Ambasciatore della Missione USA presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma, assieme alla delegazione degli Stati Uniti, ha espresso un interesse particolare nel visitare il Parco Archeologico di Ercolano.

L’Ambasciatore Prescott ha infatti ricevuto riscontri molto entusiasti riguardo la visita agli Scavi dell’allora Ambasciatrice Cindy McCain nel 2022 ed ha chiesto di organizzare la visita per poter vedere di persona l’eccellente lavoro svolto sia all’interno del sito che con la comunità locale. La visita rappresenta una nuova opportunità per mettere in luce l’esemplare approccio di Ercolano alla conservazione e alla gestione del Patrimonio Mondiale, oltre a dimostrare il legame proficuo e di lunga data tra Ercolano e l’ICCROM.

Il sito svolge infatti da anni un ruolo chiave nel supportare lo sviluppo di professionisti del patrimonio da tutto il mondo e rappresenta una risorsa molto preziosa per i partecipanti ai corsi ICCROM.

“Siamo onorati che questa visita avvenga nel contesto del Meeting internazionale del G7 – dichiara il Direttore Sirano – per il quale Ercolano è stato da tanto tempo anche da ICCROM individuato come laboratorio sperimentale di particolare vitalità e interesse proprio anche grazie alla presenza del Packard Humanities Institute”.