Amedeo Colella incontra i giovani

Lo scrittore ed umorista napoletano Amedeo Colella è stato invitato da 18 Enti della città ad incontrare i giovani per parlare di Napoli e del suo “mare di sentimenti”. L’iniziativa si inquadra nell’ambito del progetto “Biblio Young Naples. Un mare di sentimenti”, coordinato dalla Biblioteca dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, diretta da Rosa Maiello, attuato in collaborazione con 17 partner, tra i quali la biblioteca Annalisa Durante – promotrice dell’evento – e l’assessorato ai Giovani del Comune di Napoli guidato dall’assessore Chiara Marciani, che aprirà l’incontro.

“E’ un privilegio ospitare a Forcella, nel tratto inferiore della Spaccanapoli, un grande divulgatore della cultura e delle tradizioni napoletane come Amedeo Colella, che ha il pregio di appassionare i giovani e i meno giovani alla conoscenza e alla riscoperta della storia, degli usi, dei costumi e della lingua della nostra città”, ha dichiarato Giuseppe Perna, responsabile della biblioteca Annalisa Durante. “Siamo contenti – ha aggiunto Perna – che questo incontro cada proprio nel giorno in cui la nostra biblioteca ha lanciato la campagna + LIBRI, NIENTE ARMI, volta a disarmare i giovani di Napoli attraverso le armi bianche della cultura”.

Il progetto Biblio Young Naples, sostenuto dal bando “Giovani in Biblioteca” del Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio, ha come obiettivo la promozione della lettura presso i giovani di età 14-35 anni e l’apertura delle biblioteche oltre gli orari ordinari. Esso prevede attività di formazione per la lettura accessibile, laboratori di inclusione, presentazione di libri, incontri con autori, attività di scrittura creativa, incontri tematici sul mare, attività di comunicazione sui social, azioni di cittadinanza attiva e tanto altro. Si concluderà nel mese di settembre 2025. All’Università Parthenope, alla Biblioteca Durante e al Comune di Napoli si aggiungono in partenariato l’Associazione Italiana Biblioteche, la Biblioteca Nazionale di Napoli, la Biblioteca Universitaria di Napoli, la Biblioteca di Diritto Romano dell’Università Federico II, la Società dei Naturalisti di Napoli, l’Associazione Culturale Mine Creative, la Fondazione Guida alla Cultura, la Libreria Io ci sto, l’Associazione DSA un limite da superare, il Gruppo Asperger Campania, la Fondazione Cultura & Innovazione, l’associazione Centro Ester, l’associazione “Leggere per”, l’associazione Circoli nautici della Campania e la Cooperativa sociale Progetto Uomo.