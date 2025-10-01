Anatomia delle Qualità, giovedì 2 a Santa Patrizia

Giovedì 2 ottobre alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di presentazione e inaugurazione di Anatomia delle Qualità installazione site-specific dell’artista argentino Pablo La Padula a cura di Diana Wechsler, Direttrice artistica BIENALSUR, che inaugura a Napoli BIENALSUR 2025 (Aula Magna, Complesso di Santa Patrizia, Via Luciano Armanni 5).
L’opera, realizzata nel corso di una residenza napoletana di diverse settimane, propone un dialogo tra arte, scienza e memoria, mettendo in relazione la ricerca artistica contemporanea con il patrimonio unico del Museo Anatomico.
Programma:
Saluti istituzionali
Giovanni Francesco Nicoletti, Magnifico Rettore Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Interventi
Diana Wechsler, Vice-Rettrice Università Nazionale di Tres de Febrero (UNTREF) e Direttrice artistica BIENALSUR
Pablo La Padula, artista
On. Giuseppina Castiello, Sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento
Introduce e modera Michele Papa, Direttore MUSA
Al termine dell’incontro sarà presentata in anteprima l’opera.
L’installazione sarà aperta al pubblico da venerdì 3 ottobre 2025 fino al 30 gennaio 2026.
In occasione dell’inaugurazione di BIENALSUR 2025, il weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre il Museo osserverà un’apertura straordinaria con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30.
